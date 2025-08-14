8 أمراض تصيبك بسبب قلة النوم.. احذرها

كشفت الدكتورة جانينا أزيفيدو سانتوس باتشيكو أخصائية طب الأعصاب أن النوم أقل من سبع ساعات يوميا قد يسبب الإصابة بـ 8 مشكلات صحية خطيرة.

وتشمل هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والسمنة وداء السكري والخرف والاكتئاب واضطراب القلق.

وأوضحت جانينا أن قلة النوم قد تؤدي إلى اختلال تنظيم هرمونات التوتر والتمثيل الغذائي وزيادة الالتهابات وارتفاع ضغط الدم وضعف وظائف القلب والأوعية الدموية.

ويزيد اختلال التمثيل الغذائي وإنتاج الأنسولين من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب قلة النوم إجهادا مزمنا للجهاز العصبي، وتساهم في تطور الاضطرابات النفسية، وتؤدي إلى تدهور الذاكرة والانتباه. كما يعاني الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم من النعاس المستمر وبطء ردود الفعل، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث الطرق والحوادث الصناعية.

وتنصح الطبيبة لتحسين جودة النوم بالخلود إلى النوم في نفس الوقت يوميا، وإبقاء غرفة النوم مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في الفترة المسائية.

