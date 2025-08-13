دواء شائع للربو قد ينقذك من حساسية الطعام القاتلة.. تعرف عليه

توصل فريق من الباحثين في جامعة نورث وسترن الأمريكية إلى اكتشاف قد يحدث تحولا جذريا في مجال الوقاية من الحساسية الغذائية الخطيرة، وذلك من خلال استخدام دواء معروف لعلاج الربو يدعى Zileuton.

ووفقا لما نشرته مجلة Science، فقد أظهرت الدراسة التي أجريت على فئران التجارب أن الدواء يمتلك قدرة فعالة على الحماية من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه أطعمة معينة، أبرزها الفول السوداني.

ركزت الدراسة على جين يدعى DPEP1، تبين أنه يلعب دورا محوريا في تنظيم الاستجابة التحسسية المفرطة داخل الجسم.

ويؤثر هذا الجين على إنتاج "الليوكوترايينات"، وهي مركبات التهابية تفرز في الأمعاء وتسهم في تطور نوبات الحساسية الحادة.

ولأن Zileuton معروف بفعاليته في تثبيط إنتاج هذه المركبات، فقد قام الباحثون بتجريبه على فئران شديدة التحسس من الفول السوداني.

وكانت النتائج مذهلة؛ حيث لم تظهر 95% من الفئران المعالجة بالدواء أي ردود فعل تحسسية خطيرة بعد تناول المادة المسببة للحساسية.

وفي يوليو الماضي، بدأ الباحثون المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر، للتحقق مما إذا كانت النتائج الإيجابية ستتكرر لدى الإنسان كما حدث في نماذج الفئران.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الخيارات العلاجية الحالية للوقاية من مضاعفات الحساسية الغذائية لا تزال محدودة، ولا تتناسب مع جميع المرضى، مما يجعل Zileuton مرشحا واعدا للاستخدام كعلاج وقائي قبل التعرض المحتمل لمسببات الحساسية.

