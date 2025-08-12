5 أخطاء احذرها عند تناول بذور الشيا

بذور الشيا من الأطعمة الصحية والمفيدة، ولكنها لا تناسب الجميع.

إليك أهم التحذيرات التي يجب الانتباه لها قبل تناولها، وفقا لموقع "Times of India".

مشكلات الأمعاء

تمتص بذور الشيا السوائل وتتمدد في المعدة، ما يُشعرك بالشبع، لكن إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو القولون العصبي، قد تسبب لك الغازات أو التقلصات، وتُبطئ عملية الهضم.

ضغط الدم المنخفض

تساعد بذور الشيا على خفض ضغط الدم لاحتوائها على حمض "ألفا لينولينيك" والبوتاسيوم، لكن، يُؤدي الإفراط في تناولها إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، ما يسبب الدوار والضعف.

تأثيرها على سيولة الدم

تحتوي على أحماض أوميجا-3 التي تُسهم في زيادة سيولة الدم، لذا، إذا كنت تتناول أدوية لتخثر الدم مثل "الوارفارين" أو "الأسبرين"، يزيد الإفراط في تناول الشيا من خطر النزيف والكدمات.

الحساسية من البذور

إذا كانت لديك حساسية من بذور السمسم أو الخردل أو الكتان، فمن المحتمل أن تكون لديك حساسية من بذور الشيا أيضًا. انتبه لأعراض مثل الحكة والطفح الجلدي أو صعوبة التنفس.

خطر الجفاف والانسداد

تتمدد بذور الشيا بشكل كبير عند امتصاص السوائل، لذا، تناولها جافة دون شرب كمية كافية من الماء يسبب الانتفاخ، أو الانسداد، أو حتى الاختناق

لذلك، من الضروي على نقعها جيدا أو تناولها مع الكثير من السوائل.

