انتبه.. تناول البسطرمة بهذه الطريقة يصيبك بسرطان الأمعاء

كتبت- أسماء مرسي:

البسطرمة من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن، كيف يؤثر تناولها على صحة أمعائك؟

في هذا السياق، أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية أن البسطرمة، كغيرها من اللحوم المصنعة، تُصنفها منظمة الصحة العالمية (WHO) كمادة مسرطنة من الفئة الأولى.

المركبات الكيميائية.. العدو الخفي

وتابع لـ"مصراوي" أن الخطر الرئيسي يكمن في وجود مركبات النيتريت والنيترات، وهي مواد حافظة شائعة في البسطرمة واللحوم المصنعة الأخرى مثل اللانشون والسوسيس.

بمجرد دخول هذه المركبات الجسم، يمكن أن تتحول إلى النيتروزامين، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تحديدًا.

الحرارة العالية.. مُحفز للسرطان

عند تسخين البسطرمة، خاصة على نار مباشرة أو عند شويها، تنتج مركبات مسرطنة خطيرة، مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCA) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAH).

هذه المركبات معروفة بقدرتها على إتلاف الحمض النووي (DNA) في الخلايا، ما يزيد بشكل كبير من خطر نمو الأورام في الجهاز الهضمي.

الالتهاب المزمن.. بيئة مثالية للمرض

تناول اللحوم المصنعة بشكل متكرر يمكن أن يؤثر سلبا على بكتيريا الأمعاء، هذا الخلل يؤدي إلى ضعف المناعة الموضعية في الأمعاء ويزيد من الالتهابات المزمنة، ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول هذه الالتهابات المستمرة إلى بيئة خصبة لنمو الخلايا السرطانية، ما يرفع خطر الإصابة برطان القولون والأمعاء.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



