في ظل تصاعد حالات سرطان الأمعاء بين الفئات العمرية دون سن الخمسين، يواصل العلماء البحث عن الأسباب المحتملة وراء هذا الاتجاه المثير للقلق، والذي لا يمكن تفسيره بالعوامل الوراثية وحدها.

وفيما يلي أبرز 5 عوامل يشتبه في ارتباطها بزيادة معدلات الإصابة، وفقا لموقع sciencefocus:

1- السمنة واضطرابات الأيض

تعد السمنة، خاصة في سن مبكرة، من أبرز عوامل الخطر، إذ ترتبط بالتهابات مزمنة وتغيرات هرمونية قد تعزز نمو الخلايا السرطانية.

2- بكتيريا الأمعاء الضارة "الكوليباكتين"

تشير أبحاث حديثة إلى أن بعض البكتيريا المنتجة لسم "الكوليباكتين" قد تسبب تلفا في الحمض النووي لخلايا القولون، مما يرفع خطر الإصابة لاحقا.

3- استخدام المضادات الحيوية مبكرا

قد يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في الطفولة إلى اختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، ما يسمح بنمو بكتيريا ضارة.

4- الأطعمة فائقة المعالجة

يرتبط النظام الغذائي الغني بالأطعمة المصنعة باضطرابات في الجهاز المناعي وزيادة الالتهابات، إلى جانب تأثيره السلبي على بكتيريا الأمعاء النافعة.

5- العوامل البيئية الدقيقة

تشمل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة وغيرها من الملوثات التي قد تؤثر على جدار الأمعاء وتغير توازن الميكروبيوم، ما قد يساهم في تطور المرض.

ورغم هذه المؤشرات، يؤكد الباحثون أن الصورة لا تزال غير مكتملة، وأن فهم هذه العوامل بشكل أدق قد يفتح الباب أمام وسائل وقاية وعلاج أكثر فاعلية في المستقبل.

اقرأ أيضًا:

5 أعراض غامضة لسرطان الأمعاء.. احذرها

تجنب هذه المشروبات في رمضان للوقاية من سرطان الأمعاء