الصحة النفسية تبدأ من الصباح، فبداية اليوم بشكل إيجابي تؤثر على المزاج والطاقة والتركيز طوال اليوم، واعتماد بعض العادات البسيطة في الصباح يمكن أن يقلل التوتر، يعزز الشعور بالسعادة، ويزيد القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية.

الاستيقاظ المبكر

الاستيقاظ في وقت ثابت ومبكر يعطي الجسم فرصة للتكيف مع الإيقاع الطبيعي للساعة البيولوجية، ما يحسن المزاج ويقلل من الشعور بالتوتر خلال اليوم، بحسب "Mayo Clinic ".

ممارسة التأمل أو التنفس العميق

قضاء 5–10 دقائق يوميًا في التأمل أو تمارين التنفس يقلل مستويات القلق والتوتر، ويساعد على تهدئة العقل قبل الانخراط في مهام اليوم.

الحركة البدنية الصباحية

المشي، التمارين البسيطة، أو تمارين التمدد في الصباح تساعد على إفراز هرمونات السعادة (الإندورفين) وتحسين المزاج وزيادة التركيز.

تناول فطور صحي

فطور متوازن يحتوي على البروتينات، الحبوب الكاملة والفواكه يحافظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ويعطي طاقة ذهنية وجسدية، ما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية.

التخطيط اليومي وتحديد الأهداف

كتابة قائمة مهام اليوم أو تحديد أهداف بسيطة تساعد على تنظيم الوقت، تقليل الشعور بالفوضى، وزيادة الشعور بالإنجاز والتحفيز النفسي.

