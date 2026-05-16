السهر والحرمان من النوم أصبحا جزءًا شائعًا من حياة الكثيرين بسبب العمل أو الدراسة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية.

لكن العلم يوضح أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية لصحة الدماغ، فقدان النوم يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التركيز، تذكر المعلومات، واتخاذ القرارات اليومية.

السهر يقلل القدرة على التركيز

عند الحرمان من النوم، تقل قدرة الدماغ على معالجة المعلومات بسرعة وفعالية، الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يسهرون بشكل مستمر يجدون صعوبة في التركيز أثناء العمل أو الدراسة، ويزداد احتمال ارتكاب الأخطاء، بحسب "Harvard Health".

ما تأثير السهر على الذاكرة

النوم الجيد يساعد على تثبيت المعلومات التي تعلمها خلال اليوم في الذاكرة الطويلة المدى، السهر يعيق هذه العملية، ما يجعل تذكر التفاصيل الصباحية أو المعلومات الجديدة أمرًا صعبًا، خاصة عند الطلاب أو العاملين في مجالات تحتاج إلى التركيز العالي.

السهر يؤثر على الوظائف العصبية والدماغية

حرمان الجسم من النوم يزيد من مستويات التوتر ويؤثر على إفراز المواد الكيميائية المسؤولة عن التركيز والانتباه. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي السهر المزمن إلى تدهور الوظائف المعرفية وضعف القدرة على اتخاذ القرارات السليمة، بحسب "Psychology Today".

نصائح للوقاية وتحسين النوم

الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.

تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام، لكن ليس قبل النوم مباشرة.

خلق بيئة نوم هادئة ومظلمة.

اتباع هذه النصائح يعزز التركيز ويحسن الذاكرة، ويقلل آثار السهر على الأداء الذهني.

