بالصور- انطلاق امتحانات مراحل النقل "الابتدائي والإعدادي" في بورسعيد

أعلن محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، انتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بكافة الإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

أدى اليوم طلاب الصفوف: الثالث الابتدائي، الرابع الابتدائي، الأول الإعدادي، والأول الثانوي والثاني الثانوي، امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة سادها الانضباط والالتزام.

وقام الرشيدي بزيارة اللجان المنعقدة بمدارس الشهيد عبد الرحمن متولي الإبتدائية، السيدة خديجة الإعدادية بنات، جيهان السادات الثانوية بنات.

من جانبه قال عادل فؤاد، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية، إن إدارات المدارس حرصت على توفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر مع تطبيق التعليمات الصادرة بشأن انضباط اللجان والالتزام الكامل بالإجراءات التربوية والإدارية بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ووجه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الشكر والتقدير لكافة عناصر المنظومة التعليمية من قيادات ومعلمين وإداريين على جهودهم المتواصلة مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية الميدانية لضمان حسن سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية.