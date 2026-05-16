يشعر بعض الأشخاص بالبرد بشكل مستمر حتى في أجواء دافئة، وقد يظنون أن الأمر طبيعي أو متعلق بالطقس فقط، إلا أن الأطباء يؤكدون أن الشعور المزمن بالبرد قد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه، من اضطرابات الغدة الدرقية إلى فقر الدم وأحيانًا مشاكل في الدورة الدموية.

هل قصور الغدة الدرقية يسبب نزلات البرد

الغدة الدرقية مسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم، عند انخفاض نشاطها، يقل إنتاج الطاقة والحرارة، ما يؤدي للشعور بالبرد المستمر والإرهاق، وفق "Mayo Clinic".

هل فقر الدم ونقص الحديد عامل في تكرار البرد

الحديد ضروري لنقل الأكسجين في الدم. نقصه يؤدي إلى انخفاض كمية الأكسجين التي تصل للأنسجة، فيشعر الشخص بالبرد بشكل أكبر، بالإضافة إلى أعراض مثل التعب والدوار.

مشاكل الدورة الدموية

ضعف الدورة الدموية يجعل الأكسجين والحرارة يصلان بصعوبة إلى الأطراف، مثل اليدين والقدمين، مما يزيد الإحساس بالبرد خصوصًا في فصل الشتاء أو عند الجلوس لفترات طويلة.



انخفاض وزن الجسم أو سوء التغذية

قلة الدهون تحت الجلد تقلل من عزل الجسم للحرارة كما أن نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين ب12 والمغنيسيوم، قد يزيد من الإحساس بالبرد المستمر.

أسباب أخرى محتملة



التوتر النفسي والإجهاد المزمن

السكري أو مشاكل الغدد الكظرية

اقرأ أيضًا:

احذر.. 5 مقتنيات يتلفها برد الشتاء لا تتركها خارج المنزل

