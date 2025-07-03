احذرها.. 6 عادات يومية تُضعف عضلة قلبك دون أن تعلم

كتبت- أسماء مرسي:

القلب أحد أعضاء الجسم الضرورية، لكن هل تعلم أن هناك عادات يومية شائعة، تعمل ببطء على إضعاف هذه العضلة الحيوية دون أن تدري؟

فيما يلي، إليكم 6 عادات يومية تُضعف عضلة قلبك دون أن تعلم، وفقا لموقعي "health" و"everydayhealth".

الخمول البدني

غياب النشاط البدني المنتظم يضعف عضلة القلب ويقلل من كفاءتها في ضخ الدم، لذا، فإن ممارسة التمارين الرياضية والحركة في روتينك اليومي أمر حيوي.

قلة النوم

عندما تحرم جسمك من 7-9 ساعات من النوم الجيد يوميا، يرتفع ضغط الدم ومستويات التوتر، ما يفرض ضغطا إضافيا على قلبك.

الإجهاد المزمن

التوتر المفرط أو المزمن عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يحفز إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، التي ترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يؤدي على المدى الطويل إلى أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لساعات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، حتى لمن يمارسون الرياضة بانتظام، لذا من الضروري الحرص على الوقوف والتحرك كل ساعة أو ساعتين.

الإفراط في تناول الملح

تضيف كميات كبيرة من الملح إلى الطعام يرفع من مستوى الصوديوم في الجسم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

الجفاف

الجفاف يجعل الدم أكثر سمكا، ما يزيد من الجهد الذي يبذله قلبك لضخه، وهذا بدوره يسبب ضعف عضلة القلب.

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