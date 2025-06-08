5 عادات غذائية تبطئ عملية التمثيل الغذائي.. توقف عنها

إذا كنت تسعى للحصول على قوام رشيق، فمن المهم أن تدرك أن بعض عاداتك اليومية قد تعيق عملية الأيض لديك دون أن تدري.

وعملية الأيض (التمثيل الغذائي) هي مجموعة العمليات الكيميائية التي تحدث في الجسم لتحويل الطعام إلى طاقة، وهي تردي دورا حيويا في إدارة الوزن.

5 عادات غذائية تبطئ عملية الأيض

قلة النوم

تؤثر قلة النوم المزمنة بشكل كبير على الهرمونات التي تتحكّم في شهيتك، وهي اللبتين والغريلين. عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، يحدث خلل في توازن هذه الهرمونات.

الاستخدام المتكرر للأجهزة الإلكترونية قبل النوم

التعرض للضوء الأزرق، الذي ينبعث بكثرة من شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، له تأثير مباشر على جودة نومك، ويحدث هذا لأن الضوء الأزرق يكبح إنتاج هرمون الميلاتونين في جسمك، وفقا لموقع "health".

قلة تناول البروتين

يلعب البروتين دورا رئيسيا في الحفاظ على كتلة العضلات وتسريع عملية الأيض. وقد تؤدي قلة البروتين في النظام الغذائي إلى انخفاض كتلة العضلات وبطء عملية الأيض.

تناول الأطعمة الفاسدة

قد تحتوي الأطعمة التي تظهر عليها علامات التلف على سموم فطرية تؤثر سلبا على عملية الأيض. لأنه حتى الطهي لا يزيل هذه السموم دائما.

كثرة الكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي

يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض وبعض أنواع المعكرونة، ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم وتسهم في تراكم الدهون.

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