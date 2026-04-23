اقترب العلماء خطوة جديدة من فهم أحد أكثر الكائنات غموضا، وهي حيتان العنبر، والتي يبدو أن تواصلها الصوتي أكثر تعقيدا مما كان يعتقد لسنوات طويلة.

قصة أصوات الحيتان

وتوصل فريق بحثي في الولايات المتحدة إلى أن الأصوات التي تصدرها هذه الحيتان ليست مجرد نقرات متكررة أو إشارات بسيطة، بل هي نظام صوتي يحمل أنماطا بنيوية معقدة، قد تشبه بعض خصائص اللغة البشرية، بحسب صحيفة الجارديان.

سر الكودا لدى الحيتان



وتعرف هذه الأصوات باسم "الكودا"، وهي الوسيلة الأساسية لتواصل حيتان العنبر، ورغم أن الإنسان يسمعها كطرق متتابع، فإن تحليلها علميا كشف أنها تتضمن تباينات دقيقة في التردد والشكل الموجي، تشبه في بعض جوانبها أصوات الحروف المتحركة في اللغات البشرية.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B، حلل الباحثون نحو 4000 نمط صوتي جمعت من حيتان تعيش بالقرب من جزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي، مع التركيز على الإناث وصغارها، نظرا لأن الذكور غالبا ما تعيش منفردة.

واعتمدت الدراسة على تفكيك البنية الصوتية لكل نقرة، من خلال دراسة الترددات والفواصل الزمنية بين النبضات الصوتية، بهدف الكشف عن القواعد التي تحكم هذا التواصل.

نتائج مذهلة لدراسة حيتان العنبر



وأظهرت النتائج أن نقرات حيتان العنبر يمكن تصنيفها إلى نمطين رئيسيين، أحدهما يحمل قمة صوتية واحدة، والآخر يحتوي على قمتين، مع اختلافات واضحة في الإيقاع والمدة، وهو ما يشبه تنوع النطق البشري بين الأصوات والكلمات.

كما رصد الباحثون ما يشبه البصمة الصوتية لكل حوت، حيث يختلف نمط النقر وسرعته من فرد لآخر، بطريقة تشبه اختلاف نبرة وسرعة الكلام بين البشر.

ومن اللافت أيضا أن بعض النقرات تتأثر بما يسبقها أو يليها، في ظاهرة صوتية تشبه ما يحدث في اللغات البشرية عند تداخل الأصوات أثناء النطق.

ويرى العلماء أن هذا التنوع يسمح بإنتاج آلاف التركيبات الصوتية المختلفة، ما يشير إلى نظام تواصل شديد التعقيد قد يكون الأقرب في عالم الحيوان إلى بنية اللغة البشرية.

ورغم هذه التشابهات، يؤكد الباحثون أن هذا النظام تطور بشكل مستقل لدى الحيتان والبشر، في مثال واضح على ما يعرف بالتطور المتقارب.

ويأمل العلماء أن يسهم هذا الاكتشاف في المستقبل في فك شفرة هذه الأصوات بشكل أعمق، وربما الوصول إلى فهم ما تقوله هذه الكائنات العملاقة في عالمها المغمور، الذي لا يزال يخفي الكثير من الأسرار.

