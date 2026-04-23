تداولت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أنباء تفيد بنقل مقر انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني لمفاوضات لبنان وإسرائيل، إلى البيت الأبيض بدلا من مكانه المقرر سلفا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

تفاصيل مفاوضات لبنان وإسرائيل لوقف الحرب

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمحورت بشكل أساسي حول إرساء وقف إطلاق النار، إلى جانب التمهيد لبدء مفاوضات لبنان وإسرائيل استنادا إلى مبدأ إنهاء حالة الحرب القائمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف هذه الجلسة إلى تمديد العمل بوقف إطلاق النار، ووضع حد لعمليات تدمير المنازل والاعتداءات المستمرة التي تستهدف المدنيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مكاسب مفاوضات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

وبيّن الرئيس اللبناني أن الجانب الإيجابي الأبرز في مسار مفاوضات لبنان وإسرائيل يتمثل في عودة الملف اللبناني ليُطرح بقوة على طاولة النقاش الأمريكية، للمرة الأولى.

وشدد عون على أن بلاده ستسعى جاهدة، من خلال اجتماعات العاصمة واشنطن ضمن مفاوضات لبنان وإسرائيل، إلى إيجاد معالجة جذرية لكافة الخروقات التي طالت اتفاق وقف إطلاق النار خلال الفترة الماضية.