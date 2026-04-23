شنّت مديرية الصحة بالمنوفية حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز السادات وشبين الكوم وقويسنا، في إطار تشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

حملات رقابية مكثفة

انطلقت الحملات بإشراف عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبمتابعة ميدانية من إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، حيث استهدفت المرور على المستشفيات الخاصة والعيادات التخصصية والمعامل الطبية، لرصد أي مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية أو التراخيص.

مخالفات تهدد سلامة المرضى

أسفرت الحملات عن ضبط مستلزمات طبية وأدوية منتهية الصلاحية كانت مُعدة للاستخدام داخل بعض المنشآت، حيث حررت هيئة الدواء المصرية محاضر بالمخالفات، نظرًا لما تمثله من خطورة مباشرة على صحة المرضى.

قرارات غلق وإنذارات

اتخذت الجهات المختصة إجراءات فورية، شملت إصدار قرارات غلق إداري لعدد من المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية أو التي تعمل دون ترخيص، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية مشددة لمنشآت أخرى لتوفيق أوضاعها وتصحيح المخالفات في أسرع وقت.

رسالة حاسمة

أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الحملات مستمرة على مدار اليوم ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، مشددًا على أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يُسمح بوجود أي كيانات طبية غير ملتزمة أو تداول مستلزمات تهدد حياة المرضى.

استمرار الرقابة

أوضح أن فرق العلاج الحر تعمل بنظام النوبات الصباحية والمسائية لتغطية مختلف أنحاء المحافظة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية وهيئة الدواء المصرية، لضمان رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، ومواجهة أي مخالفات بكل حزم وفقًا للقانون.