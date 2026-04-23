أفاد موقع "أكسيوس"، بإجلاء أحد جنود البحرية الأمريكية طبيا إلى قاعدته إثر تعرضه لهجوم من قرد، قبيل شروعه في مهمة حيوية على متن كاسحة ألغام متجهة نحو مضيق هرمز بعد إغلاقه ضمن تداعيات حرب إيران وأمريكا.

ووفقا لمسؤولين، وقعت الحادثة عندما تعرض البحار لخدش من قرد آسيوي خلال تواجده على شاطئ في تايلاند. فيما أكدت البحرية الأمريكية أن حالة البحار الصحية مستقرة، مشددة على أن الواقعة لم تعرقل الجدول الزمني لمهام السفينة "يو إس إس تشيف".

ولفت مسؤولون عسكريون، إلى أن هذه الواقعة تبرز التحديات المفاجئة التي قد تعترض سير العمليات العسكرية بما في ذلك حرب إيران، والتي يصعب التنبؤ بها، قائلين: "تحدث أشياء غريبة، كان هذا بالتأكيد أمرا مجهولا غير معروف".

تحرك كاسحات الألغام نحو مضيق هرمز

وكانت السفينتان "يو إس إس تشيف" و"يو إس إس بايونير" انطلقتا في منتصف شهر أبريل من منطقة جنوب شرق آسيا، في مهمة لرصد وتفكيك الألغام التي نشرتها طهران في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به خلال فترة العمليات في حرب إيران وأمريكا.

وخلال توقف مؤقت للسفينة في منطقة بوكيت التايلاندية، واجه فني إلكترونيات تابع للبحرية القرد على الشاطئ مما أدى إلى إصابته.

ورغم عدم تحديد فصيلة القرد المهاجم، إلا أن بوكيت تشهد انتشارا واسعا لقرود المكاك طويلة الذيل التي تتسم بطبيعة عدوانية.

ولضمان تلقي الرعاية الصحية المتكاملة، تقرر إجلاء البحار إلى القاعدة الأمامية للسفينة تشيف الواقعة في مدينة ساسيبو اليابانية.

حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

ويشهد مضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله قرابة 20% من إمدادات النفط على مستوى العالم في فترات الاستقرار، حالة من الإغلاق الفعلي نتيجة المخاطر الناجمة عن حرب إيران وأمريكا، إلى جانب الهجمات التي تنفذها قوارب سريعة ومسلحة بأسلوب يحاكي عمليات القرصنة.

ولتعزيز فعالية السفينتين تشيف وبايونير، اللتين تنتميان إلى فئة أفنجر المخصصة لمكافحة الألغام وتضمان طاقما يبلغ نحو 84 بحارا، سيتم دعمهما بعملية متكاملة تشارك فيها مدمرات بحرية، وطائرات مراقبة، ومروحيات، فضلا عن مسيرات تعمل تحت سطح الماء.

إيران وأمريكا.. أوامر ترامب بشأن مضيق هرمز

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن القطع البحرية تباشر مهامها فعليا في المنطقة.

وكتب ترامب: "كاسحات الألغام التابعة لنا تقوم بتطهير المضيق في الوقت الحالي. وبموجب هذا آمر باستمرار هذا النشاط، ولكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".

وأصدر ترامب توجيهات صارمة للبحرية الأمريكية تقضي باستهداف أي زوارق تزرع الألغام، قائلا: "إطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كانت القوارب صغيرة (سفنهم البحرية جميعها، وعددها 159 سفينة، في قاع البحر!)، يضع الألغام في مياه مضيق هرمز"، ومضيفا بنبرة حاسمة: "يجب ألا يكون هناك أي تردد"، في إطار تهديداته المتواصلة خلال حرب إيران وأمريكا.

تداعيات الحادث قبل الوصول إلى مضيق هرمز

وصرح متحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي لموقع "أكسيوس" "تعرض بحار معين للعمل على سفينة مكافحة الألغام من فئة أفنجر، يو إس إس تشيف (إم سي إم 14)، لخدش من قرد في أثناء وجوده في بوكيت بتايلاند".

وأوضح المتحدث أن البحار تلقى الإسعافات اللازمة قبل إعادته إلى اليابان لاستكمال العلاج، مؤكدا عدم حدوث أي تداعيات على العمليات أو تأخير في مسار السفينة تشيف المتجهة إلى هرمز للمشاركة في الحصار المفروض في إطار حرب إيران.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: "في العادة، تقلق من أن البحارة على الشاطئ سيكونون عرضة لخطر الإصابة بمرض من بعض الأنشطة الأخرى، وليس من قرد".