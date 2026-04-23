لم يعد الاهتمام بالنظام الغذائي يقتصر على الأطعمة فقط، بل امتد ليشمل المشروبات اليومية التي قد تؤثر على صحة الجسم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم، حيث يمكن لمشروبات بسيطة أن تلعب دورا مهما ضمن نمط حياة صحي متوازن.

وبحسب موقع هيلث، فإن هذه المشروبات لا تعد علاجًا لمرض السكري، لكنها قد تساهم لدى بعض الأشخاص في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وتقليل اضطراب مستوى السكر، مع اختلاف التأثير من شخص لآخر.

تأثير الماء على مستوى السكر



ويأتي الماء في مقدمة هذه المشروبات، إذ يعد الحفاظ على ترطيب الجسم عاملا أساسيا لدعم العمليات الحيوية، وقد يساعد على استقرار مستويات السكر عند تناوله بكميات مناسبة يوميا تتراوح عادة بين 2 و3.7 لتر حسب طبيعة كل فرد، مع ضرورة تجنب الإفراط الشديد.

هل عصير الطماطم يخفض مستوى السكر؟



أما عصير الطماطم، فيحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساهم في دعم توازن السكر في الدم، خاصة عند تناوله دون إضافات سكرية.

هل الشاي الأسود يخفض مستوى السكر؟



ويأتي الشاي الأسود ضمن المشروبات التي قد تساعد في دعم تنظيم السكر، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قد تساهم في تقليل الالتهابات، مع وجود دراسات تشير لاحتمال ارتباطه بانخفاض خطر الإصابة بالسكري، لكنها لا تزال بحاجة إلى تأكيدات إضافية.

كيف يؤثر الشاي الأخضر على مستوى السكر؟



كما أن الشاي الأخضر من المشروبات التي تحظى باهتمام علمي، لاحتوائه على مركبات الكاتيكين التي قد تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مع ضرورة الانتباه لاحتوائه على الكافيين وتناوله باعتدال.

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها



خضروات ورقية شهيرة تقوي صحة دماغك وتحميك من الشيخوخة المبكرة



لن تتوقع فوائده.. نوع خضار يذيب الدهون ويخفض الكوليسترول الضار