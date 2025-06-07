مكون في زيت الزيتون قد يرفع خطر الإصابة بالسمنة- دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "Cell Reports" عن دور حمض الأوليك المكون الأساسي في زيت الزيتون، في زيادة خطر الإصابة بالسمنة عند استهلاكه بكميات كبيرة.

حمض الأوليك وتحفيز تكوين الخلايا الدهنية

أظهرت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون، وخاصة تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من حمض الأوليك (أحد الدهون الأحادية غير المشبعة)، تحفز الجسم على إنتاج خلايا دهنية جديدة بشكل أكبر مقارنة بأنواع الدهون الأخرى.

أوضح فريق البحث أن حمض الأوليك يعمل على تنشيط بروتين الإشارة AKT2، الذي يؤثر مباشرة على تكوين الخلايا الدهنية. وفي الوقت نفسه، يثبط حمض الأوليك نشاط البروتين المنظم LXR، الذي يساعد عادةً على تقليل تكوّن الخلايا الدهنية عند تنشيطه، وفقا لصحيفة "ميديكال إكسبريس".

هذا التفاعل يعزز نمو الخلايا السلفية، التي تتحول بدورها إلى خلايا دهنية، ما يزيد من قدرة الجسم على تخزين الدهون ويساهم في السمنة ومشاكلها الصحية المرتبطة بها مثل أمراض القلب والسكري.

أشار الدكتور مايكل رودولف، الأستاذ المساعد بجامعة أوكلاهوما، بأن الهدف كان معرفة ما إذا كانت السمنة ناتجة عن الإفراط في تناول الدهون بشكل عام، أم أن نوعية الأحماض الدهنية تؤدي دوراً.

في تجارب أجريت على الفئران، كان حمض الأوليك هو النوع الوحيد الذي تسبب في زيادة كبيرة في تكاثر الخلايا السلفية المنتجة للدهون، مقارنة بدهون أخرى من زيت جوز الهند، الفول السوداني، وفول الصويا.

رغم صعوبة عزل الأحماض الدهنية في النظام الغذائي البشري، أشار رودولف إلى أن الوجبات السريعة والأطعمة منخفضة الجودة غالباً ما تحتوي على نسب عالية من حمض الأوليك، لذلك، الاعتدال في تناول الدهون من مصادر متنوعة، محذراً من الإفراط في حمض الأوليك، خاصة للأشخاص المعرضين لأمراض القلب، لكونه قد لا يكون خياراً صحياً على المدى الطويل.

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