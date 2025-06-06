في الوجه والعينين.. 5 علامات تشير إلى نقص المغنيسيوم بالجسم

المغنيسيوم معدن مهم، ومن المعروف أنه يدعم أكثر من 300 عملية في الجسم، مثل وظائف العضلات، وصحة الأعصاب، وإنتاج الطاقة، لكن الكثيرين لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي.

وغالبًا ما تظهر على أجسامنا علامات خفية على نقص المغنيسيوم، والتي قد تظهر مباشرةً على الوجه وحول العينين، ومع ذلك، يجب معرفة هذه الأعراض لتحديد أي خلل في توازن المعادن في الجسم.

وبمجرد تشخيص نقص المغنيسيوم، يمكن غالبًا علاجه باتباع نظام غذائي مناسب، أو تناول المكملات الغذائية، أو تعديل نمط الحياة، إليك بعض العلامات المتعلقة بالوجه والعينين التي قد تشير إلى نقص هذا المعدن الأساسي في جسمك:

ارتعاش العين أو تشنجات الجفن

هل لاحظتَ ازدياد ارتعاش جفونك اللاإرادي هذه الأيام؟ تُعرف أيضًا باسم ارتعاش الجفن السفلي، وهي من أكثر علامات نقص المغنيسيوم شيوعًا، وتظهر على الوجه، تبدأ عادةً برفرفة صغيرة في الجفن السفلي، وقد تظهر وتختفي دون سابق إنذار.

يلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في تنظيم النبضات العصبية وانقباضات العضلات. ولذلك، عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم في الجسم، قد تُصبح الأعصاب حساسة بشكل مفرط، ما يُسبب ارتعاشات وتشنجات. لعلاج هذه الحركة اللاإرادية، التي قد تُصبح مزعجة إذا تكررت، زد من تناولك للمغنيسيوم بتناول أطعمة غنية بهذا المعدن، مثل السبانخ والمكسرات والأطعمة الكاملة، أو بتناول المكملات الغذائية.

يمكن أن يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تخفيف هذه الأعراض خلال أيام أو أسابيع.

وجود انتفاخات أو أكياس تحت العين

هل تستيقظ كثيرًا وعيناك منتفختان؟ قد يكون هذا مؤشرًا خفيًا على انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم، يساعد المغنيسيوم على تنظيم توازن السوائل في الجسم ويقلل الالتهاب، ولكن عندما تنخفض مستويات المغنيسيوم، قد يحتفظ جسمك بمزيد من السوائل، ما يسبب انتفاخًا حول العينين.

كما أن التوتر واتباع نظام غذائي غير صحي قد يفاقم المشكلة.

من الطرق البسيطة لعلاج هذه المشكلة شرب كمية كافية من الماء، وتقليل تناول الملح والأطعمة المالحة، وتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم.

كل هذا يمكن أن يساعد في تحسين مستويات المغنيسيوم في الجسم.

الهالات السوداء تحت العينين

في حين أن الهالات السوداء تحت العينين غالبًا ما تكون ناتجة عن قلة النوم والإرهاق، إلا أنها قد تكون أيضًا علامة على نقص المغنيسيوم في الجسم، كيف؟ حسنًا، عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، يمكن أن تؤثر على تدفق الأكسجين وتوصيله إلى الجسم، ولأن البشرة المحيطة بالعينين حساسة، فإن انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يؤدي إلى بشرة داكنة ومتعبة تحت العينين.

لذا، إذا جربتِ كريمات العيون والنوم لفترات أطول لعلاج الهالات السوداء تحت العينين ولم تتحسن، فربما يفتقر جسمكِ إلى هذا المعدن المهم.

جرب تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم أو تناول مكملاته الغذائية، فقد يحسن ذلك الدورة الدموية ويساعد في تفتيح تلك الهالات السوداء العنيدة مع مرور الوقت.

تقلصات أو تشنجات في عضلات الوجه

هل تشعر أحيانًا بضيق أو تشنج في الفك أو الخدين أو الصدغين؟ قد يكون نقص المغنيسيوم أحد أسباب ذلك، بما أن المغنيسيوم يساعد على استرخاء العضلات ومنع فرط نشاط الاستجابات العصبية، فإن نقصه قد يسبب تشنجات وشدًا في الوجه، بل وحتى تشنجات.

قد يبدو هذا الشد كضغط أو ألم، وغالبًا ما يُخلط بينه وبين التوتر أو اضطراب المفصل الصدغي الفكي.

الحل السريع والطبيعي لذلك هو الاستحمام بملح إبسوم أو زيادة تناول الخضراوات الورقية والبذور، فهي غنية بالمغنيسيوم.

جفاف أو تقشر الجلد على الوجه

قد يكون جفاف أو تقشر بشرة الوجه بشكل غير طبيعي علامة على نقص المغنيسيوم، كيف؟ يدعم المغنيسيوم صحة البشرة من خلال ترطيبها، وتعزيز إصلاح الخلايا، وتقليل الالتهابات، ولذلك، قد يجعل انخفاض مستويات المغنيسيوم البشرة أكثر عرضة للتهيج والجفاف والحساسية.

ويلاحظ هذا بشكل خاص خلال تقلبات الطقس أو فترات التوتر الشديد، قد يوفر استخدام المرطبات راحة مؤقتة، ولكن زيادة تناول المغنيسيوم - سواءً من خلال الطعام أو المكملات الغذائية - يمكن أن يساعد في معالجة السبب الجذري للمشكلة.

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