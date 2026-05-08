ضبط 111 ألف مخالفة مرورية و47 حالة تعاطي للمواد المخدرة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

جهود المرور

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 111871 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائى، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

فحص السائقين

كما تم فحص 1043 سائقاً، وتبين إيجابية 42 حالة لتعاطى المواد المخدرة.

حملات مرورية بالطريق الإقليمي

وفى السياق ذاته، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 501 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 102 سائق، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطى المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 15 محكوماً عليهم بإجمالى 21 حكماً قضائياً، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

