وزير المالية: تابعت بشغف رحلة إنتاج العملات المتداولة والتذكارية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه فخور جدًا بما رآه من قدرات بشرية مميزة بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وإصدارات تذكارية بالمتحف توثق تاريخنا، موضحًا أنه تابع بشغف رحلة إنتاج العملات المتداولة والتذكارية وأنواط التميز والأوسمة والنياشين.

وأوضح الوزير، في أول جولة ميدانية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، شملت المصنع، والمتحف، أن زملاءنا من العمال والفنيين يحافظون على هويتنا ويرسمون صورة مشرفة للصناعة المصرية، قائلًا: "تحية تقدير" لكل عامل مصري يشارك في مسيرة التنمية ويصنع حاضرنا ومستقبلنا، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأضاف: أننا نعمل على الاستثمار بقوة في تطوير "سك العملة" بشراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص، ونسعى لإنتاج مبتكر من العملات التذكارية أكثر تنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، لافتا إلى أنه من المهم الإبداع والتنوع في عرض الصورة التاريخية المضيئة لبلدنا ورموزنا بشكل يلبي طموحات الأجيال الجديدة.

وأكد كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة: "كل يوم عاوزين منكم إبداع جديد.. ولكل عمل أو تصميم مذاق خاص"، مشيرًا إلى تحويل الأفكار إلى تصميمات مبتكرة قابلة للتنفيذ بمهارة ودقة واحترافية عالية.

وأوضح أننا نبذل كل الجهد لإثراء دورنا الحضاري فى حفظ ذاكرة مصر وبناء الوعي الوطني، مؤكدًا أننا نعمل على رؤية متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة توفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بكميات مناسبة.