إعلان

علامة صامتة قد تكشف ارتفاع الكوليسترول.. لا تتجاهلها

كتب : محمود عبده

11:00 ص 08/05/2026

ارتفاع الكوليسترول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحذر خبراء الصحة من أن ارتفاع الكوليسترول يعد من المشكلات الشائعة التي قد تتطور بصمت دون أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ما يجعله أحد أخطر العوامل المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين والنوبات القلبية.

وبحسب صحيفة ميرور، تشير دراسات علمية حديثة إلى وجود ارتباط محتمل بين ارتفاع مستويات الكوليسترول وظهور أعراض جسدية معينة، أبرزها آلام الأوتار، والتي قد تعد مؤشرا مبكرا في بعض الحالات.

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الكوليسترول، خاصة في الحالات الشديدة، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الأوتار مقارنة بغيرهم، بينما لا تزال العلاقة أقل وضوحا في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

وفي إطار تحليل أوسع، أجرى باحثون مراجعة شملت 17 دراسة طبية ضمت 2612 مشاركا، حيث جرى تحليل البيانات عبر ست قواعد علمية كبرى، من بينها MEDLINE وEMBASE وScopus وغيرها، بهدف تقييم العلاقة بين دهون الدم وصحة الأوتار.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأوتار سجلوا مستويات أعلى من الكوليسترول الكلي مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى احتمال وجود ارتباط بين الحالتين، رغم عدم تأكيد العلاقة السببية حتى الآن.

وأكد أحد الباحثين أن هذه النتائج تفتح الباب لفهم أعمق للعلاقة بين الدهون في الدم وصحة الجهاز العضلي الهيكلي، مع التشديد على الحاجة إلى دراسات طويلة الأمد لتحديد طبيعة هذا الارتباط بشكل أدق.

وفي سياق الوقاية، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" بالحد من تناول الدهون المشبعة مثل الزبدة واللحوم الدهنية والجبن، مع الاعتماد على الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في أطعمة مثل الأفوكادو والأسماك، لدعم صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول.

اقرأ أيضا:

أطعمة تحسن صحة القلب وتخفض الكوليسترول

6 عادات صحية تخفض مستوى الكوليسترول

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك

الكوليسترول صحة أطعمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
بألوان النصر والوحيدة في العالم.. كريستيانو رونالدو يشتري سيارة جديدة
رياضة عربية وعالمية

بألوان النصر والوحيدة في العالم.. كريستيانو رونالدو يشتري سيارة جديدة
الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء
هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية