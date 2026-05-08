يحذر خبراء الصحة من أن ارتفاع الكوليسترول يعد من المشكلات الشائعة التي قد تتطور بصمت دون أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ما يجعله أحد أخطر العوامل المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين والنوبات القلبية.

وبحسب صحيفة ميرور، تشير دراسات علمية حديثة إلى وجود ارتباط محتمل بين ارتفاع مستويات الكوليسترول وظهور أعراض جسدية معينة، أبرزها آلام الأوتار، والتي قد تعد مؤشرا مبكرا في بعض الحالات.

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الكوليسترول، خاصة في الحالات الشديدة، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الأوتار مقارنة بغيرهم، بينما لا تزال العلاقة أقل وضوحا في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

وفي إطار تحليل أوسع، أجرى باحثون مراجعة شملت 17 دراسة طبية ضمت 2612 مشاركا، حيث جرى تحليل البيانات عبر ست قواعد علمية كبرى، من بينها MEDLINE وEMBASE وScopus وغيرها، بهدف تقييم العلاقة بين دهون الدم وصحة الأوتار.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأوتار سجلوا مستويات أعلى من الكوليسترول الكلي مقارنة بغيرهم، ما يشير إلى احتمال وجود ارتباط بين الحالتين، رغم عدم تأكيد العلاقة السببية حتى الآن.

وأكد أحد الباحثين أن هذه النتائج تفتح الباب لفهم أعمق للعلاقة بين الدهون في الدم وصحة الجهاز العضلي الهيكلي، مع التشديد على الحاجة إلى دراسات طويلة الأمد لتحديد طبيعة هذا الارتباط بشكل أدق.

وفي سياق الوقاية، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" بالحد من تناول الدهون المشبعة مثل الزبدة واللحوم الدهنية والجبن، مع الاعتماد على الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في أطعمة مثل الأفوكادو والأسماك، لدعم صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول.

اقرأ أيضا:

أطعمة تحسن صحة القلب وتخفض الكوليسترول

6 عادات صحية تخفض مستوى الكوليسترول



أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك