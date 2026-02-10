الإرهاق المستمر أصبح مشكلة شائعة تؤثر على الحياة اليومية، ويكون السبب وراءه نقص عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة ودعم وظائفه الحيوية.

فيما يلي، إليكم أبرز 5 عناصر غذائية يمكن أن تسبب التعب والإرهاق عند نقصها، مع أبرز أعراض كل منها، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

المغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في مئات التفاعلات الكيميائية داخل الجسم، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الطاقة، كما يدعم الجهاز العصبي ووظائف العضلات.

أعراض نقصه تشمل إرهاق مستمر، ضعف أو تشنجات العضلات، اضطرابات النوم، تقلبات الحالة المزاجية أو شعور بالاكتئاب.

الحديد

ضروري لتكوين الهيموغلوبين، البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، انخفاض مستوياته يقلل وصول الأكسجين إلى الخلايا، ما يسبب الشعور بالإرهاق.

الأكثر عرضة للنقص النساء بسبب الدورة الشهرية أو الحمل، وتشمل أعراضه إرهاق شديد، دوخة، صداع، ضيق تنفس، ضعف التركيز والخمول العام.

فيتامين B12

يساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم ودعم التمثيل الغذائي ووظائف الجهاز العصبي، نقصه يبطئ هذه العمليات ويؤثر على الطاقة الذهنية والجسدية، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالخمول وتشوش التفكير، تنميل الأطراف.

فيتامين D

فيتامين D لا يقتصر دوره على دعم صحة العظام فقط، بل يعزز الجهاز المناعي ويسهم في الحفاظ على المزاج، ونقصه يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى ويزيد الشعور بالإرهاق المستمر، والأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في الأماكن المغلقة هم الأكثر عرضة للنقص، وتظهر أعراضه على شكل تعب عام، انخفاض المزاج، وتكرار الإصابة بالأمراض.

فيتامين C

يسهم هذا الفيتامين في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين امتصاص الحديد، نقصه يزيد من التعب خاصة إذا ترافق مع نقص الحديد.

ويسبب انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي اضعف عام، إرهاق متكرر، كثرة نزلات البرد.

متي يجب الذهاب للطبيب؟

إذا استمر التعب رغم التغذية الصحية، ينصح بالذهاب للطبيب المختص لإجراء تحاليل الدم وعدم استخدام المكملات الغذائية إلا بإشراف طبي.

