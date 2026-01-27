أفاد الدكتور الروسي ألكسندر كونكوف بأن نقص معدن المغنيسيوم من المشكلات الصحية الشائعة، على الرغم من توفره في العديد من الأطعمة، لافتا إلى أن هذه المشكلة تزداد انتشارا خلال فصل الشتاء، وبين الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو الأمراض المزمنة.

وأوضح الخبير أن المغنيسيوم من المعادن الأساسية لعمل الجسم بشكل طبيعي، إذ يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي، وتشمل وظائفه دعم الجهاز العصبي والعضلي، والمساهمة في استقلاب الطاقة، وتنظيم عمل القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى دوره في تخليق البروتين والحمض النووي، وفقا لصحبيفة "gazeta" الروسية.

من هم الأكثر احتياجا للمغنيسيوم؟

المصابون بالإجهاد والضغط النفسي

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن والضغط الذهني العالي إلى المغنيسيوم، نظرا لدوره في تهدئة الجهاز العصبي، وتحسين جودة النوم، وتقليل مستويات القلق.

الرياضيون وأصحاب المجهود البدني

يسهم أيضا في انقباض العضلات واسترخائها، ويقلل من خطر التشنجات العضلية، كما يدعم استقلاب الطاقة ويسرّع التعافي بعد التمارين

مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم

يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في تنظيم ضربات القلب، والحفاظ على انتظامها، والمساعدة في ضبط ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

النساء خلال الدورة الشهرية وسن اليأس

يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية، ويدعم استقرار التوازن الهرموني خلال فترات التغيرات الهرمونية.

المصابون باضطرابات التمثيل الغذائي

الأشخاص الذين يعانون من السكري، والسمنة، واضطرابات التمثيل الغذائي، ومشكلات الكلى، ما يكونون أكثر عرضة لانخفاض مستويات المغنيسيوم في أجسامهم.

فوائد صحية متعددة للمغنيسيوم

وأشار "كونكوف" إلى أن الحفاظ على مستوى مثالي من المغنيسيوم يسهم في تحسين الحالة المزاجية، وتقليل القلق، ومنع تشنجات العضلات، وتنظيم ضغط الدم ونبضات القلب، فضلا عن تحسين جودة النوم، كما يشارك في امتصاص الكالسيوم وفيتامين D، ما ينعكس إيجابا على صحة العظام.

محاذير تناول مكملات المغنيسيوم

وبين الخبير أن المغنيسيوم آمنا نسبيا عند تناوله مع الطعام، إلا أن الإفراط في استخدام المكملات يؤدي إلى آثار جانبية مثل الإسهال، والغثيان، والضعف العام، وانخفاض ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب.

وشدد على أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة يُمنعون من تناول مكملات المغنيسيوم، بسبب خطر تراكمه في الجسم.

الجرعة الموصى بها تختلف من شخص لآخر

تختلف الجرعة المثلى من المغنيسيوم بحسب الجنس، والعمر، ومستوى النشاط البدني، والحالة الصحية، ويبلغ متوسط الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين ما بين 300 و400 ملج.

وأكد الخبراء أن مكملات المغنيسيوم لا يجب أن تكون بديلا عن النظام الغذائي المتوازن، وتشمل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم المكسرات، والبذور، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والخضراوات الورقية، والشوكولاتة الداكنة.

ويساعد الجمع بين التغذية السليمة والمكملات عند الضرورة على الحفاظ على مستوى صحي من المغنيسيوم في الجسم.

