4 أنواع من المشروبات تزيد من خطر إصابتك بإنتفاخ القولون

هناك مشروبات يمكن أن تؤثر على القولون والانتفاخ، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو حساسية تجاه مكونات معينة.

إليك 4 أنواع من المشروبات التي غالباً ما تزيد من خطر الإصابة بانتفاخ القولون، وفقًا لـ healthline.

المشروبات الغازية (بما في ذلك المياه الغازية)

تحتوي هذه المشروبات على غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب، والذي يتحرر في الجهاز الهضمي بمجرد تناولها. هذا الغاز يتجمع في الأمعاء، مما يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بالامتلاء والضغط في البطن.

بالإضافة إلى الغازات، تحتوي العديد من المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر أو المحليات الصناعية (مثل السوربيتول والزيليتول) التي يصعب هضمها وقد تتخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء، مما يزيد من إنتاج الغازات.

المشروبات المحلاة صناعياً (الدايت)

العديد من المشروبات "الدايت" أو الخالية من السكر تستخدم المحليات الصناعية مثل السوربيتول، المانيتول، الزيليتول، الأسبارتام، والسكرالوز. هذه المحليات لا يتم امتصاصها بالكامل في الأمعاء الدقيقة.

عندما تصل هذه المحليات إلى القولون، تقوم البكتيريا المعوية بتخميرها، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات والانتفاخ، وقد تسبب أيضاً الإسهال لدى بعض الأشخاص.

المشروبات الغنية بالكافيين (خاصة القهوة والشاي بكميات كبيرة)

الكافيين هو منبه يمكن أن يزيد من نشاط الأمعاء (الحركة التمعجية). بينما قد يساعد ذلك البعض في الإخراج، إلا أنه لدى الأشخاص ذوي القولون الحساس أو القولون العصبي، يمكن أن يؤدي هذا التحفيز المفرط إلى تقلصات مؤلمة، غازات، وانتفاخ.

بالإضافة إلى تأثير الكافيين نفسه، بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل القهوة مع الحليب كامل الدسم) قد تحتوي على مكونات أخرى تسبب الانتفاخ (مثل اللاكتوز).

المشروبات المحتوية على اللاكتوز (مثل الحليب ومشتقاته لدى غير المتحملين)

يعاني العديد من البالغين من نقص اللاكتاز، وهو الإنزيم المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب ومنتجات الألبان.

عندما لا يتم هضم اللاكتوز بشكل صحيح في الأمعاء الدقيقة، فإنه ينتقل إلى القولون حيث تتخمر بواسطة البكتيريا، مما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الغازات، الانتفاخ، التقلصات، والإسهال. الحليب كامل الدسم، الحليب المخفوق (الميلك شيك)، وبعض أنواع القهوة المحتوية على الحليب هي أمثلة على المشروبات التي يمكن أن تسبب هذه المشاكل.

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