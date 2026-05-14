قمة بكين.. الرئيس الصيني: أتطلع إلى تبادل الآراء مع ترامب بشأن قضايا رئيسية

كتب- محمد فتحي:

05:47 ص 14/05/2026

الرئيس الصيني شي جينبينج

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، خلال استقباله دونالد ترامب، أنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس الأمريكي بشأن قضايا رئيسية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستصبح أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في بكين.

ووصل ترامب إلى قاعة الشعب الكبرى في بيجين لعقد محادثات ثنائية مع نظيره الصيني.

ويعد اجتماع ترامب مع شي أول لقاء من نوعه لرئيس أمريكي، منذ زيارة ترامب للصين قبل 9 سنوات.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وشي خلال القمة، ملفات الذكاء الاصطناعي وتايوان والتجارة، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

