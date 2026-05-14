إعلان

قمة بكين.. ترامب لـ نظيره الصيني: سيكون لنا مستقبل رائع معًا

كتب : مصراوي

05:52 ص 14/05/2026

ترامب ونظيره الصيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لنظيره الصيني شي جين بينج، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين سيكون لها مستقبل رائع معا.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بكين، الخميس، إذ بدأت محادثات بينهما في قاعة الشعب الكبرى.

ووصل ترامب إلى القاعة في العاصمة الصينية، لإجراء محادثات شائكة مع شي تمتد ليومين.

وتصافح الرئيسان بعد وصول ترامب في موكب سيارات إلى القاعة، إذ كان في انتظاره وفد أمريكي يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث ورؤساء تنفيذيين لشركات من بينهم إيلون ماسك.

ومن المتوقع أن تتناول القمة الصينية الأمريكية عدة ملفات، منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.

ويسعى ترامب للضغط على الصين، من أجل إقناع إيران بفتح مضيق هرمز المغلق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، مما يمهد لاتفاق ينهي الحرب التي أضرت الاقتصاد العالمي بشدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قمة بكين ترامب الصين .زيارة ترامب إلى الصين الرئيس الصيني العلاقات الأمريكية الصينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل
أخبار مصر

زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"
رياضة محلية

إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة