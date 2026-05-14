أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لنظيره الصيني شي جين بينج، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين سيكون لها مستقبل رائع معا.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في بكين، الخميس، إذ بدأت محادثات بينهما في قاعة الشعب الكبرى.

ووصل ترامب إلى القاعة في العاصمة الصينية، لإجراء محادثات شائكة مع شي تمتد ليومين.

وتصافح الرئيسان بعد وصول ترامب في موكب سيارات إلى القاعة، إذ كان في انتظاره وفد أمريكي يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث ورؤساء تنفيذيين لشركات من بينهم إيلون ماسك.

ومن المتوقع أن تتناول القمة الصينية الأمريكية عدة ملفات، منها حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.

ويسعى ترامب للضغط على الصين، من أجل إقناع إيران بفتح مضيق هرمز المغلق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، مما يمهد لاتفاق ينهي الحرب التي أضرت الاقتصاد العالمي بشدة.