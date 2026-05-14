إعلان

محافظ كفر الشيخ: صوامعنا استقبلت 154 ألف طن قمح "ذهب أصفر" حتى الآن

كتب : إسلام عمار

06:00 ص 14/05/2026

المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، استمرار توافد المزارعين على مواقع استلام القمح بنطاق المحافظة، مؤكداً انتظام عمليات التوريد وتسجيل كميات جديدة من "المحصول الاستراتيجي".

حصاد التوريد بالأرقام

وكشف المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ فتح باب التوريد وحتى اليوم بلغ 154 ألفاً و961 طناً، و946 كيلو جراماً.

وأوضح أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان استلام المحصول وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة.

25 موقعاً لاستقبال المحصول

وأشار "مكي" إلى أن عمليات الاستلام تجرى من خلال 25 موقعاً تابعة للجهات المسوقة، والتي تشمل: الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ والإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر.

غرفة عمليات ومتابعة لحظية

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين لمتابعة سير العمل في المواقع على مدار الساعة، والتدخل الفوري لحل أي عقبات قد تواجه الموردين أو المزارعين.

صرف المستحقات المالية

وشدد المهندس إبراهيم مكي على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين المالية دون تأخير، بما لا يتجاوز الفترة المقررة قانوناً، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشجيع المزارعين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ القمح محصول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل
أخبار مصر

زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"
رياضة محلية

إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة