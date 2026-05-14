أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، استمرار توافد المزارعين على مواقع استلام القمح بنطاق المحافظة، مؤكداً انتظام عمليات التوريد وتسجيل كميات جديدة من "المحصول الاستراتيجي".

حصاد التوريد بالأرقام

وكشف المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ فتح باب التوريد وحتى اليوم بلغ 154 ألفاً و961 طناً، و946 كيلو جراماً.

وأوضح أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان استلام المحصول وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة.

25 موقعاً لاستقبال المحصول

وأشار "مكي" إلى أن عمليات الاستلام تجرى من خلال 25 موقعاً تابعة للجهات المسوقة، والتي تشمل: الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ والإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر.

غرفة عمليات ومتابعة لحظية

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التموين لمتابعة سير العمل في المواقع على مدار الساعة، والتدخل الفوري لحل أي عقبات قد تواجه الموردين أو المزارعين.

صرف المستحقات المالية

وشدد المهندس إبراهيم مكي على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين المالية دون تأخير، بما لا يتجاوز الفترة المقررة قانوناً، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشجيع المزارعين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.