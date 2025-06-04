علامة تظهر بعد تناول "الشاي" تدل على الإصابة بـ الأنيميا- راقبها جيدا

كتبت- شيماء مرسي

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الدوخة خاصة إذا تكررت بعد تناول الشاي علامة خفية على مشكلة صحية داخل الجسم، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الشاي والأنيميا

يحتوي الشاي على مركبات التانينات التي يمكن أن تتفاعل مع الحديد الموجود في الطعام، مما يقلل من امتصاصه في الجسم.

كما أن نقص الحديد (الأنيميا) هو أحد الأسباب الشائعة للدوخة، خاصة عند كبار السن ومرضى الأنيميا، لذا فإن تناول الشاي بعد الوجبات مباشرة قد يعيق امتصاص الحديد.

أضرار أخرى لـ الإفراط في تناول الشاي

-صعوبة التحكم في المثانة.

-ارتفاع ضغط العين.

-زيادة احتمالية الإصابة بالجلوكوما.

-مشكلات القلب والأوعية الدموية.

-مشكلات الجهاز الهضمي.

-اضطرابات النوم.

-القلق والتوتر.

-حرقة المعدة.

-زيادة استهلاك الكافيين قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

-الصداع.

-الغثيان.

اقرأ أيضا:

مجدي نزيه يكشف الفائدة الوحيدة لـ الكوارع (فيديو)

"عشان ميضحكش عليك.. 4 علامات تدل أن أضحية العيد مصابة بأمراض خطيرة

أصيبت به الممثلة البريطانية كارا توينتون.. أعراض تدل على حملك لجين خطير يسبب السرطان

خطفت الأنظار في حفل خطوبتها.. 15 صورة ومعلومات عن الشيف عبير الصغير

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة