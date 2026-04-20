الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين إماراتيين أجروا محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إمكانية الحصول على سيولة بالدولار، في حال تفاقم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

تحركات استباقية لمواجهة تداعيات الحرب

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا للصحيفة، بدأت الإمارات مشاورات مع الولايات المتحدة لبحث سبل دعم مالي محتمل، إذا ما أدى التصعيد مع إيران إلى ضغوط اقتصادية أعمق على أبو ظبي الغنية بالنفط.

وأفاد المسؤولون بأن محافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد محمد بلاما طرح فكرة إنشاء خط لتبادل العملات خلال اجتماعات عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، بمشاركة مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، أكد الجانب الإماراتي أنه تمكن حتى الآن من تفادي أسوأ التداعيات الاقتصادية للصراع، إلا أن استمرار التوترات قد يفرض الحاجة إلى دعم مالي سريع.

ما هو خط تبادل العملات ولماذا تحتاجه الإمارات؟

خط تبدل العملات (Currency Swap Line) هو اتفاقية تسمح لبنك مركزي بالحصول على العملة الأجنبية (غالباً الدولار الأمريكي) من بنك مركزي آخر، مقابل تقديم عملته المحلية كضمان. وفي هذه الحالة يقدم الفيدرالي الأمريكي الدولارات للمركزي الإماراتي مقابل الدرهم كضامن.

ويُعد خط تبادل العملات بمثابة "صمام أمان" مالي يتم الاتفاق عليه بين بنكين مركزيين لدولتين مختلفتين، بهدف توفير السيولة بالعملة الأجنبية في النظام المصرفي المحلي عند الحاجة.

ويضمن الاتفاق أن البنوك التجارية في الدولة التي تعاني من نقص العملة الأجنبية ستظل قادرة على تلبية احتياجات عملائها وتوفير التمويل للتجارة الدولية.

وتلجأ البنوك المركزية لهذه الخطوط لـ4 أهداف:

توفير السيولة: عندما تشهد الأسواق نقصاً حاداً في العملة الأجنبية (الدولار)، يتدخل البنك المركزي لضخ هذه السيولة في البنوك المحلية لديه.

استقرار سعر الصرف: يمنع التذبذب العنيف أو "الانهيار" في قيمة العملة المحلية مقابل العملات العالمية.

دعم التجارة الدولية: يضمن توفر العملة الصعبة اللازمة للمستوردين والشركات للقيام بعملياتهم التجارية دون توقف.

تعزيز الثقة: وجود خط تبادل عملات مفتوح يعمل كـ "شبكة أمان" تبعث رسالة طمأنة للمستثمرين في الأسواق المحلية بأن البنك المركزي لديه احتياطيات كافية للتعامل مع أي أزمات سيولة.