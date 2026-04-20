شهدت جنازة والد الفنانة منة شلبي، والتي تقام ظهر اليوم في مسجد الفاروق بالمعادي، حضور مجموعة من نجوم الفن لمواساة "منة" وأسرتها.

أحمد خالد صالح وزوجته

وحرص الفنان أحمد خالد صالح على التواجد بمشاركة زوجته الفنانة هنادي مهنا، لحضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر.

وفاة والد الفنانة منة شلبي

وأعلن المنتج أحمد الجنايني عبر صفحته على موقع "فيسبوك" عن وفاة والد الفنانة منة شلبي.

وكتب ناعياً الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير".

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح، شارك مع الفنانة منة شلبي، في بطولة فيلم "الهوى سلطان"، الذي عرض في نوفمبر 2024 .

