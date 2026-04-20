الصين تنتقد أمريكا بسبب السفينة الإيرانية وتدعو لاستغلال فرصة السلام

كتب : وكالات

02:38 م 20/04/2026

أمريكا والصين

انتقدت الصين هجوما أمريكيا على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني بالقرب من مضيق هرمز ودعت كل الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

دعوة لتهيئة الأوضاع لإنهاء الحرب

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جو جياكون اليوم الاثنين، "نحن قلقون بشأن استخدام الولايات المتحدة القوة بحق السفن ذات الصلة"، وأعرب عن أمل الصين في أن تتصرف كل الأطراف بمسؤولية وتلتزم بوقف إطلاق النار.
وقال جو إن الصين حثت الأطراف على استغلال "فرصة للسلام" ودعت إلى تهيئة الأوضاع لنهاية الحرب في أقرب وقت ممكن.

أمريكا تستولي على سفينة إيرانية

وجاءت التصريحات بعدما هاجمت البحرية الأمريكية أمس الأحد، سفينة شحن إيرانية في بحر العرب وصادرتها في أثناء محاولتها المرور رغم حصار أمريكي على مضيق هرمز .
ويأتي التصعيد العسكري قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بعد غد الأربعاء ومدته أسبوعان.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع إنه مستعد لاستئناف المفاوضات في إسلام أباد الأسبوع الجاري ولكن وزارة الخارجية الإيرانية شددت اليوم الاثنين على أنه لا يوجد خطط لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة.

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه
"شقى سنين الغربة راح".. حريق يلتهم شقة عريس قبل زفافه بأيام في الشرقية
هل يجوز إجهاض الجنين إذا شكّل خطرًا على حياة الأم؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كذبة إبريل.. كيف صدق العالم خدعة نمو السباجيتي على الأشجار؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)