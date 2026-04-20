بعد تحذير وزارة الزراعة.. طرق منزلية بسيطة لكشف السمن المغشوش

حذرت وزارة الزراعة من خطورة التعامل مع بعض الصفحات الإلكترونية التي تنتحل صفة الوزارة وتقوم ببيع منتجات مجهولة المصدر بأسعار منخفضة مثل العسل الطبيعي والسمن البلدي.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم بعض الاختبارات المنزلية البسيطة التي تساعد على اكتشاف السمن المغشوش، وفقا لـ "تايمز أوف إنديا".

كيف يمكن التحقق من نقاء السمن البلدي باستخدام اليد؟

ضعي نصف ملعقة من السمن على راحة اليد وسيذوب السمن البلدي النقي بسلاسة عند درجة حرارة الجسم وسيكون له رائحة خفيفة للغاية ويعطي شعورا غير دهني.

كيف يمكن اختبار نقاء السمن بوضعه في الثلاجة؟

ضعي كمية صغيرة من السمن في الثلاجة طوال الليل، فإذا كان السمن نقيا، سوف يتجمد بشكل متجانس دون طبقات.

كيف يمكن التمييز بين السمن الأصلي والسمن النباتي من خلال القوام؟

السمن الأصلي يتماسك بشكل طبيعي ثم ينكسر بسهولة أثناء استخدامه، أما النباتي يكون قشرة صلبة فوق السمن الطري الموجود أسفله.

كيف يمكن اختبار نقاء السمن عن طريق التسخين على نار هادئة؟

قومي بتسخين السمن برفق على نار هادئة، وفي هذه الحالة سيتحول السمن النقي إلى سائل شفاف ولا يترك أي رواسب.

كيف يستخدم اختبار النشا للكشف عن غش السمن؟

يمكن إجراء اختبار النشار من خلال خلط السمن المذاب مع قطرات من اليود، فإذا تحول لونه إلى الأزرق فهذا يدل على إنه مغشوش.

كيف تؤثر إضافة الدهون الحيوانية على جودة السمن وسرعة فساده؟

إذا تمت إضافة دهون حيوانية مثل شحم البقر أو لحم الضأن إلى السمن، فإنه يصبح عرضة للزنخ بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى تدهور طعمه ورائحته وانخفاض جودته بشكل ملحوظ.

كيف يمكن التعرف على السمن النقي من خلال رائحته وقوامه وطعمه؟

يتميز السمن النقي برائحة جوزية خفيفة، وقوام متجانس، كما إنه لا يتصلب بسهولة في درجات الحرارة المنخفضة خلال الشتاء، كما يمتلك مذاقا طبيعيا مميزا.

وعند استخدامه في الطهي يمنح الطعام رائحة ترابية خفيفة، وإذا كان السمن يفتقر إلى هذه الخصائص، فقد يكون غير نقي أو مخلوط بمواد أخرى.

ما هي فوائد السمن البلدي؟

-يتمتع السمن البلدي النقي بالعديد من الفوائد الصحية، حيث إنه يحسن الهضم لاحتوائه على حمض الزبدة، ويعزز المناعة.

-يحتوي السمن البلدي على مضادات الأ كسدة وفيتامين أ ود وهـ وك.

-يسهم تناول السمن البلد في صحة الدماغ وتغذية الأنسجة.

-يحتوي السمن البلدي على نسبة عالية من الدهون الصحية، مما يساعد على إمداد الجسم بالطاقة.

-السمن البلدي غني بأحماض دهنية طبيعية مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تساعد على الهضم بسهولة.

-يساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.

اقرأ أيضا:

كم ملعقة من السمنة المسموح بها صحيا يوميا؟

ابدأ صباحك بنشاط.. فوائد مذهلة لإضافة السمن إلى مشروبك الدافئ

هذا ما يحدث للكوليسترول وقلبك عند إضافة السمن البلدي للطعام.. لن تتوقع تأثيرها







