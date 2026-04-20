شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بأمراض الكبد حول العالم، ما دفع الأطباء إلى التحذير من خطورة تجاهل الأعراض المبكرة وضرورة الفحص الدوري للكشف عن المشكلات قبل تفاقمها.

ما أهمية الكبد؟

وبحسب موقع هيلث، فالكبد من أهم أعضاء الجسم الحيوية، حيث يقوم بدور أساسي في تنقية الدم من السموم، وتنظيم عمليات الأيض، وتخزين العناصر الغذائية، وإنتاج العصارة الصفراوية اللازمة لهضم الدهون، إضافة إلى مساهمته في ضبط مستويات السكر والحديد وتصنيع البروتينات المسؤولة عن تجلط الدم.

ورغم هذه الوظائف الحيوية، فإن أمراض الكبد مثل الكبد الدهني، وتليف الكبد، وسرطان الكبد أصبحت أكثر انتشارا، وهو ما يثير القلق بين المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي.

أسباب تطور سرطان الكبد

ويشير الأطباء إلى أن التهاب الكبد الفيروسي B والتهاب الكبد الفيروسي C من أبرز العوامل المؤدية إلى تطور سرطان الكبد، حيث يمكن أن تستمر هذه العدوى لفترات طويلة دون أعراض واضحة، ما يؤدي إلى تدهور تدريجي في وظائف الكبد وصولا إلى التليف أو الأورام.

كما ساهمت أنماط الحياة الحديثة في ارتفاع معدلات الإصابة، خاصة مع زيادة السمنة والسكري وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، وهو ما أدى إلى انتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي كأحد أبرز عوامل الخطر.

ما أعراض سرطان الكبد؟

وتكمن خطورة سرطان الكبد في كونه يتطور غالبا في صمت خلال مراحله الأولى، حيث قد تظهر أعراض غير محددة مثل فقدان الوزن غير المبرر، والتعب المستمر، وآلام البطن، واصفرار الجلد، أو تورم الجسم، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر التشخيص.

طرق الوقاية من سرطان الكبد

ويشدد الخبراء على أن الوقاية ممكنة بشكل كبير من خلال التطعيم ضد التهاب الكبد B، والعلاج المبكر لالتهاب الكبد C، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على الوزن المثالي، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة للكشف المبكر.

