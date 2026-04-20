إعلان

بينهم كريم عبدالعزيز وهنادي مهنا.. 25 صورة من جنازة والد منة شلبي

كتب : هاني صابر

01:48 م 20/04/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي في جنازة والد منة شلبي (1)
  • عرض 25 صورة
    اياد نصار في جنازة والد منة شلبي
  • عرض 25 صورة
    جنازة والد منة شلبي (1)
  • عرض 25 صورة
    جنازة والد منة شلبي (2)
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب في جنازة والد منة شلبي (1)
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب في جنازة والد منة شلبي (2)
  • عرض 25 صورة
    سيد رجب في جنازة والد منة شلبي (3)
  • عرض 25 صورة
    كريم عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي في جنازة والد منة شلبي (2)
  • عرض 25 صورة
    لبلبة في جنازة والد منة شلبي (2)
  • عرض 25 صورة
    لبلبة في جنازة والد منة شلبي (3)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها (2)
  • عرض 25 صورة
    لبلبة في جنازة والد منة شلبي (1)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها (1)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها (3)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها (4)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها (5)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي في جنازة والدها
  • عرض 25 صورة
    نعش والد الفنانة منة شلبي (3)
  • عرض 25 صورة
    نعش والد الفنانة منة شلبي (1)
  • عرض 25 صورة
    نعش والد الفنانة منة شلبي (5)
  • عرض 25 صورة
    نعش والد الفنانة منة شلبي (2)
  • عرض 25 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 25 صورة
    نعش والد الفنانة منة شلبي (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شُيعت ظهر اليوم الإثنين 20 أبريل، جنازة والد الفنانة منة شلبي من مسجد الفاروق بالمعادي بحضور عدد من نجوم الفن.

وحضر من نجوم الفن جنازة والد منة شلبي كل من كريم عبدالعزيز ولبلبة وأشرف زكي وسيد رجب وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

الحزن يخيم على وجه منة شلبي في جنازة والدها

وظهر الحزن الكبير على وجه منة شلبي في جنازة والدها، وتأثرها بفقدانه في حياتها.

منة شلبي ترتدي "كابا" في جنازة والدها بسبب الجو

ارتدت منة شلبي في جنازة والدها "كابا" بسبب صعوبة الجو، وساندها زوجها المنتج أحمد الجنايني الذي ظهر بجانبها في مراسم تشييع الجنازة.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله، لصلاة الجنازة على روحه.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد الفنانة منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وأضاف زوج منة شلبي: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

اقرأ أيضا:

جنازة والد منة شلبي أحمد الجنايني أشرف زكي منة شلبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يساندان منة شلبي في جنازة والدها
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

