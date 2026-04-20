شُيعت ظهر اليوم الإثنين 20 أبريل، جنازة والد الفنانة منة شلبي من مسجد الفاروق بالمعادي بحضور عدد من نجوم الفن.

وحضر من نجوم الفن جنازة والد منة شلبي كل من كريم عبدالعزيز ولبلبة وأشرف زكي وسيد رجب وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

الحزن يخيم على وجه منة شلبي في جنازة والدها

وظهر الحزن الكبير على وجه منة شلبي في جنازة والدها، وتأثرها بفقدانه في حياتها.

منة شلبي ترتدي "كابا" في جنازة والدها بسبب الجو

ارتدت منة شلبي في جنازة والدها "كابا" بسبب صعوبة الجو، وساندها زوجها المنتج أحمد الجنايني الذي ظهر بجانبها في مراسم تشييع الجنازة.

وكانت الفنانة منة شلبي رافقت جثمان والدها لمسجد الفاروق حتى وصوله، لصلاة الجنازة على روحه.

أحمد الجنايني يعلن وفاة والد الفنانة منة شلبي

وكان المنتج أحمد الجنايني، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، أمس الأحد، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وأضاف زوج منة شلبي: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

اقرأ أيضا:

