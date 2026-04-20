كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة.

مشاجرة بسبب معاكسة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام ثانٍ من إحدى المستشفيات، باستقبالها عاملًا مصابًا بجروح قطعية، مقيم بدائرة القسم، وذلك على خلفية ادعاء وقوع مشاجرة بالقرب من محل سكنه.

وبسؤال المصاب، قرر أنه أثناء وجوده نشبت مشادة كلامية بينه وبين شخصين، بسبب قيامهما بمعاكسة شقيقته، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، قام خلالها الطرفان بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته.

تفاصيل اعتداء عاملين على شاب بالسلام

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاملان مقيمان بمحافظة القليوبية.

وبإرشادهما، تم ضبط سلاحين أبيضين مستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو الوارد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

