تنبيهات عاجلة أصدرتها أحياء محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية تخص ملاك ومستأجري المحلات والوحدات التجارية، بمختلف أنشطتها.

التنبيهات الجديدة تضمنت المطالبة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء لتقديم طلبات الحصول على ترخيص محل عام، وذلك لتوفيق الأوضاع القانونية.

عقوبة مخالفة قانون المحال العامة

حذرت التوجيهات من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تشمل الغلق والتشميع وسحب عدادات الكهرباء والمياه.

تيسيرات تراخيص المحال العامة

حاولت الأحياء استقطاب ملاك ومستأجري المحلات من خلال التركيز على التيسيرات المقدمة في هذا الشأن، حيث يتم منح خصم بنسبة 50% على رسوم التراخيص، مع الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الملكية أو الإيجار فقط ضمن المستندات المطلوبة.

