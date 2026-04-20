حذرت وزارة الزراعة من انتشار صفحات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر مثل العسل الطبيعي والسمن البلدي بأسعار منخفضة.

والعسل من أكثر المنتجات الغذائية التي يزداد عليها الطلب نظرا لفوائده الصحية، إلا أن السوق يشهد انتشار أنواع مغشوشة يصعب تمييزها عن العسل الطبيعي، ما يستدعي معرفة الطرق الصحيحة للكشف بينهما.

ما هو العسل الطبيعي وكيف يُصنع؟

وفقا لموقع "the health"، يُنتج العسل الطبيعي من رحيق الأزهار الذي يجمعه النحل، ثم يمر بعدة مراحل داخل الخلية، في البداية تقوم النحلات بإضافة إنزيمات تعمل على زيادة كثافة الرحيق، ثم يتم تحويله تدريجيا إلى عسل، مع تقليل نسبة الماء فيه بشكل كبير يصل إلى 80%.

وبذلك يصبح العسل ذا قوام كثيف ولون ذهبي مميز، ويكون جاهزا للاستخراج من الخلية، أما إذا تم جمعه مبكرا، فيكون سائلا وضعيف القوام.

لماذا يختلف العسل الطبيعي عن المغشوش؟

العسل الطبيعي يحتفظ بتركيبته الحيوية وإنزيماته، بينما يُصنع العسل المغشوش بإضافة سكريات أو مواد تحلية صناعية، ما يغير من خصائصه الغذائية وقيمته الصحية.

كيف نفرق بين العسل الطبيعي والمغشوش؟

كيف يكشف اختبار التبلور طبيعة العسل؟

العسل الطبيعي يميل إلى التبلور وتكوين قوام سميك مع الوقت نتيجة نشاط الإنزيمات، بينما يظل العسل المغشوش سائلا لفترة طويلة دون تغير ملحوظ.

هل يمكن معرفة جودة العسل باستخدام الماء؟

عند وضع ملعقة من العسل في كوب ماء، العسل الطبيعي يترسب في القاع ولا يذوب بسرعة إلا بعد التحريك، بينما

المغشوش يذوب مباشرة ويمتزج بسهولة مع الماء.

هل يكشف اختبار الورق جودة العسل؟

عند وضع كمية صغيرة من العسل على ورقة، لا ينفذ العسل الطبيعي بسرعة داخلها لأنه يحتوي على نسبة رطوبة قليلة، على عكس العسل المغشوش الذي يترك بقعا، ما يؤدي إلى تبلل الورقة بسرعة

ماذا يخبرك اختبار الإصبع عن العسل؟

عند فرك العسل بين الأصابع، يمتص الجلد جزءا من العسل الطبيعي دون ترك لزوجة واضحة، بينما يترك العسل المغشوش شعورا لزجا بسبب احتوائه على سكريات مضافة.

كيف يمكن فحص العسل عن طريق الشم؟

وفقا لموقع "wikihow"، يشتهر العسل الطبيعي برائحة خفيفة تميل إلى رائحة الأزهار، أما العسل المغشوش تكون رائحته ضعيفة جدا، أو له رائحة حامضة أو صناعية غير طبيعية.

يمكنك مقارنة رائحة العسل المغشوش بعسل معروف أنه أصلي؛ فإذا كانت الرائحة متقاربة فهذا مؤشر جيد على أنه طبيعي، أما إذا كانت مختلفة أو بلا رائحة، يكون مغشوشا.

كيف يمكن معرفة جودة العسل من خلال التذوق؟

يتميز العسل الطبيعي بمذاق غني، ويتغير مذاقه حسب نوع الأزهار التي استخلص منها النحل الرحيق، مثل زهر البرتقال أو البرسيم.



أما العسل الصناعي أو المغشوش، يكون مذاقه سيء، لأنه يُخلط بمواد سكرية مثل شراب الذرة أو قصب السكر أو الأرز.

كما أن طعم العسل الطبيعي يختفي من الفم بسرعة نسبيا، بينما يظل طعم العسل المغشوش مدة أطول بسبب إضافة السكريات والمواد المحلاة.

كيف يمكن معرفة العسل من ملمسه؟

لا يكون العسل الطبيعي شديد اللزوجة مثل العسل الصناعي، لأنه لا يحتوي على محليات أو شرابات مضافة، كما أنه يكون أكثر كثافة ويتحرك ببطء عند سكبه، مقارنة بالعسل الصناعي الذي يكون أخف وسائلا بسبب انخفاض كثافته.

لكن يجب الانتباه إلى أن العسل الطبيعي المبستر يكون قوامه مشابها للعسل الصناعي، لأن معالجته تتم بهدف تسهيل استخدامه وسهولة سكبه من العبوة.

