تزيل سموم الجسم.. 5 فواكه تنظف الكبد والكلى بشكل طبيعي

كتب – سيد متولي

الجسم يعرف كيف ينظف نفسه، ويشفى، ويحافظ على توازنه، لكن في بعض الأحيان، قد تُثقل بعض العوامل الخارجية، كالأطعمة المصنعة والتوتر والتلوث، هذا النظام الطبيعي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأعضاء حيوية كالكبد والكلى، فهذه الأعضاء الصامتة تنقي الجسم وتزيل السموم منه في كل لحظة، وتقديم الدعم اليومي لها من خلال تناول الفاكهة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

إليك قائمة بخمس فواكه تتجاوز مجرد "التمتع بصحة جيدة"، إذ تُعرف بدعمها لصحة الكبد والكلى بطرق فريدة وغير مألوفة، بحسب موقع هيلث.

الرمان

هذه الفاكهة تعد محاربا قويا عندما يتعلق الأمر بتطهير الكلى، فهذه الفاكهة قادرة على خفض مستويات السموم لدى مرضى غسيل الكلى، وتساعد مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجين، على تقليل الالتهاب ومنع تكوّن حصوات الكلى.

حتى تناول طبق صغير من الرمان يوميًا، يمكن أن يحمي وظائف الكلى بفعالية أكبر مما يعتقده الكثيرون.

البابايا

ما يغيب غالبًا عن الأنظار هو العلاقة الوثيقة بين البابايا وصحة الكبد، فهي تحتوي على إنزيم البابين، وهو إنزيم يدعم تكسير البروتينات الغذائية، ما يخفف العبء الأيضي على الكبد، كما أن هذه الفاكهة غنية بالفلافونويدات وفيتامين سي، وكلاهما يلعب دورا رئيسيا في تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

التوت البري

التوت البري لا يقتصر دوره على تخفيف الالتهابات فحسب، بل يحتوي على مركبات البروانثوسيانيدين، التي لا تمنع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية فحسب، بل تدعم أيضا صحة الكلى من خلال الحفاظ على أداء الجهاز البولي بأكمله بشكل سليم، قد يقلل تناول التوت البري من خطر تطور مرض الكلى المزمن لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

كما أن شرب كمية صغيرة من عصير التوت البري غير المحلى - أو إضافة التوت البري المجفف إلى وجبة الإفطار - يمكن أن يوفر حماية يومية للكبد.

الليمون

الليمون فاكهة لطيفة على المعدة وتحتوي على مركبات الليمونويد، وهي مركبات تحفز إنزيمات الكبد على إزالة السموم، هذا النوع من التحفيز الخفيف والمستمر للكبد يجعلها خيارا يوميا ممتازا، خاصة لمن يعانون من بطء الهضم أو الانتفاخ العرضي.

يعد عصير الليمون، عند تناوله دون سكر أو ملح، منعشا ومنشطا لخلايا الكبد.

البطيخ

البطيخ ليس مجرد وجبة خفيفة صيفية، فهو مدر للبول، أي أنه يزيد من تدفق البول دون إجهاد الكلى، وهذا يساعد على طرد السموم بلطف، كما يحتوي على السيترولين، الذي يحسن تدفق الدم ويقلل الأمونيا في الجسم، ما يدعم وظائف الكبد والكلى.

كما أن شرائح الفاكهة الطازجة أو عصير البطيخ - دون إضافة سكر - مفيدة في الأيام الحارة عندما يؤثر الجفاف على الكلى.

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