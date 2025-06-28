مشكلة في البول تستدعي الذهاب إلى الطبيب فورا.. احذر

تستدعي بعض المشكلات الذهاب إلى الطبيب فورا، حتى لا تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، ولعل أبرزها الشعور بحرقان عند التبول.

وبحسب حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، فإن الشعور بحرقان عند التبول مشكلة تستدعي الذهاب إاى طبيب فورا.

وحذر "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، من أن الشعور بالحرقان عند التبول قد يكون علامة على الإصابة بالتهاب المسالك البولية، وهو أمر يتجاهله العديد من الأشخص رغم خطورته.

وكشف "موافي"، أن أغلب الأشخاص يتجاهلوا الحرقان عند التبول، بسبب سرعة اختفائه، مؤكدا أن لا يعني أن المسالك البولية تعافت من الالتهاب، وبالتالي يجب الذهاب للطبيب.

وأضاف "موافي"، أن التهاب المسالك البولية هو المرض الخسيس، ويشمل الكلى والحالب والمثانة، وعلاجه يتمثل في الحصول على جرعات من المضادات الحيوية تحت إشراف طبي.

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