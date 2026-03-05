وكالات

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها استهدفت "جماعات انفصالية كانت تعتزم دخول الحدود الغربية للبلاد" بدعم من الولايات المتحدة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية هذا البيان، الذي يُعتقد أنه يشير إلى هجمات نفذتها القوات الإيرانية ضد جماعات كردية متمركزة في العراق.

وأفادت وكالة أنباء إيسنا (ISNA) الإيرانية يوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مقر قوات في إقليم كردستان العراق.

ويأتي ذلك بعد أن قال مصدران لشبكة CNN، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تعمل على تسليح قوات كردية بهدف إشعال انتفاضة شعبية في إيران. وذكرت عدة مصادر مطلعة على الخطة للشبكة أن إدارة دونالد ترامب تجري مناقشات نشطة مع جماعات معارضة إيرانية وقادة أكراد في العراق بشأن تقديم دعم عسكري لهم.

وفي يوم الخميس، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني إنهما دمّرا "جزءًا كبيرًا من مواقع ومنشآت هؤلاء المرتزقة"، وأضافا أن خسائر فادحة أُلحقت بهم، في إشارة على الأرجح إلى الجماعات الكردية المتمركزة في العراق. كما زعم بيان الوزارة أن السلطات الإيرانية تعمل بالتعاون مع رجال أكراد داخل إيران وتراقب المناطق الحدودية للبلاد.

وتمتلك الجماعات الكردية المسلحة الإيرانية آلاف المقاتلين الذين يعملون على طول الحدود بين العراق وإيران، وخاصة في إقليم كردستان العراق. وقد أصدرت عدة جماعات منها بيانات علنية منذ بداية الحرب ألمحت فيها إلى تحركات وشيكة ودعت القوات العسكرية الإيرانية إلى الانشقاق.

وفي المقابل، نفت عدة أحزاب كردية عراقية أي تورط لها في الحرب مع إيران.