4 أضرار يسببها تناول الفول والطعمية وتحذير لمرضي الكلي والقولون

الدكتور أحمد صلاح يقول، الفول والطعمية من الأطعمة الشعبية والمغذية في العديد من الثقافات، خاصة في مصر، ورغم فوائدهما، فإن الإفراط في تناولهما، أو طريقة تحضيرهما، يمكن أن يسبب بعض الأضرار لبعض الأشخاص.

أضرار يسببها تناول الفول والطعمية

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي"، الطعمية، رغم أن مكونها الأساسي هو الفول، تُقلى غالبًا في كميات كبيرة من الزيت. هذا يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون غير الصحية، خاصة الدهون المشبعة والمتحولة إذا تم استخدام زيوت نباتية مهدرجة أو زيوت غير جيدة. الإفراط في تناول الطعمية المقلية يمكن أن يؤدي إلى:

زيادة الوزن.

وأكد، ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الفول المدمس، إذا أُضيف إليه كميات كبيرة من الزيت أو السمن، يمكن أن يساهم أيضًا في هذه المشكلة.

اضطرابات الجهاز الهضمي والغازات والانتفاخ

وأشار إلى أن الفول غني بالألياف ومركبات الكربوهيدرات المعقدة (مثالسكريات قليلة التعدد Oligosaccharides) التي يصعب هضمها لبعض الأشخاص. هذه المركبات يمكن أن تتخمر في الأمعاء الغليظة، مما يؤدي إلى:

تقلصات وآلام في البطن

وتابع، الإسهال أو الإمساك لدى بعض الأفراد، على الرغم من أن الألياف مفيدة للهضم، إلا أن الكميات الكبيرة أو عدم الاعتياد عليها يمكن أن تسبب هذه الأعراض.

زيادة الصوديوم (الملح)

غالبًا ما يتم تحضير الفول والطعمية بإضافة كميات كبيرة من الملح لتحسين النكهة أو كمواد حافظة (خاصة في الفول المعلب). الاستهلاك المفرط للصوديوم يمكن أن يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

احتباس السوائل في الجسم.

مشاكل "أنيميا الفول" (Favism) لبعض الأفراد: الفول يحتوي على مركبات معينة (مثل الفيسين vicine والكونفيسين convicine) التي يمكن أن تسبب تفاعلًا شديدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم جلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجيناز (G6PD)، وهي حالة وراثية تعرف باسم "أنيميا الفول". هذا التفاعل يؤدي إلى تكسير خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي)، ويسبب أعراضًا خطيرة مثل:

هذه الحالة تتطلب عناية طبية فورية.

تحذير لمرضى الكلى والقولون

البوتاسيوم والفوسفور

الفول غني بالبوتاسيوم والفوسفور، لمرضى الفشل الكلوي المزمن، قد يكون الكلى غير قادرة على التخلص من هذه المعادن الزائدة بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكمها في الدم وحدوث مضاعفات خطيرة.

البروتين

الفول مصدر جيد للبروتين النباتي، ولكن في بعض حالات أمراض الكلى المتقدمة، قد يُطلب من المرضى تقليل كمية البروتين في نظامهم الغذائي.

الصوديوم

الفول المعلب والطعمية المقلية غنيان بالصوديوم، وهو ضار جدًا لمرضى الكلى لأنه يزيد من احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

لمرضى القولون العصبي (IBS) ومشاكل الجهاز الهضمي

وأختتم صلاح:" مركبات الألياف والكربوهيدرات المعقدة في الفول يمكن أن تسبب تفاقمًا للأعراض لدى مرضى القولون العصبي، مثل الانتفاخ، الغازات، وآلام البطن الشديدة."

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