انتعاش طبيعي وطاقة متجددة.. 8 فواكه تنظف معدتك بهدوء

كتبت- شيماء مرسي بعض الفواكه قد تساعد جسمك على استعادة نشاطه وطاقته وتنظيف المعدة بلطف وتحسين الهضم خاصة عند تناولها على معدة فارغة أو كوجبة خفيفة، نستعرض إليك أبرزها في هذا التقرير، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

البابايا

فاكهة إستوائية خفيفة على المعدة تساعد على تحسين الهضم، وذلك بفضل احتوائها على إنزيمات تحلل البروتين وتسهم في تقليل الانتفاخ وتهدئة الأمعاء خاصة بعد تناول وجبة دسمة.

الليمون

يُساعد على طرد السموم بلطف، وذلك لأن تركيبته الحمضية الخفيفة ترطب الجسم وتنشط الجهاز الهضمي وتمد الجسم بالطاقة دون الشعور بحموضة زائدة.

الموز

يمنح الجسم طاقة فورية كما أنه لطيف على المعدة، حيث يحتوي على سكريات طبيعية وبوتاسيوم وألياف تساعد على استعادة توازن الأمعاء.

التفاح

يساعد على تنظيف الأمعاء ببطء، كما أن ألياف البكتين الموجودة في التفاح تساعد على الهضم وتحافظ على حركة الأمعاء دون أن تسبب إرهاق للجهاز الهضمي.

الأناناس

غني بالإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام بشكل أفضل والشعور بالانتعاش.

الجوافة

بفضل محتواها من الألياف وفيتامين سي قد تساعد الجوافة على تنظيم عملية الهضم وتقوية المناعة والشعور بالشبع.

الرمان

غني بمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تدعم تدفق الدم والهضم. كما أنه ممتاز للطاقة، إذ يساعد على تدفق الأكسجين بشكل أفضل في الجسم، مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة.

البطيخ

يساعد على ترطيب وتنظيف الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يدعم وظائف الكلى ويحافظ على الهضم خاصة في الطقس الحار.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية