بدء عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة

كتب : معتز عباس

08:16 م 05/05/2026 تعديل في 08:38 م
    عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة (2)
    عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة (4)
    عزاء سهير زكي في مسجد الشرطة (1)

بدأ منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة سهير زكي، بعد صراع طويل مع المرض، والتي شيع جثمانها الأحد الماضي عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحلت سهير زكي عن عالمنا السبت الماضي بعد معاناتها مع المرض، حيث عانت من مشاكل في الرئة تفاقمت بشكل كبير مما أدى لصعوبة في التنفس.
ونقلت إلى العناية المركزة ثم وضعت على أجهزة التنفس الصناعي، حتى وافتها المنية.

علاقات سهير زكي برؤساء سابقين

قدمت سهير زكي العديد من وصلات الرقص في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقامت بالرقص أمام العديد من الزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

رقص سهير زكي على أغاني أم كلثوم

وتعد أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجاب الست.


