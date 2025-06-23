فعالة ورخيصة.. 9 روائح تمنع الثعابين من دخول المنزل

كتبت- شيماء مرسيتعد الثعابين من أكثر المخلوقات إثارة للرعب في عالم الحيوان، ومواجهة إحداها في المنزل تجربة مخيفة وخطيرة.

ولكن يمكن إبعاد الثعابين عن منازلنا بشكل طبيعي إذا قمنا ببعض التغييرات، نستعرضها في هذا التقرير، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

النفثالين

يطلق النفثالين أبخرة قوية تبعد الحشرات والزواحف والثعابين، ولكن يجب استخدامه باعتدال، لأن التعرض المستمر والقوي له قد يسبب مشكلات صحية.

كما يمكن أن يهيج العينين والرئتين، ويسبب فقر الدم، ويعتبر مادة مسرطنة محتملة.

مسحوق الكبريت

يعد الكبريت مكونا أساسيا في العديد من الخلطات المخصصة لطرد الثعابين التجارية، وهذا المسحوق الناعم يهيج جلد الثعبان وحاسة الشم لديه، مما يساعد على منع هجمات الثعابين عند رشه حول أساسات المنزل أو في الشقوق.

ويمكن رشه حول حواف المنزل أو في الشقوق، حيث أنه آمن بشكل عام للأشخاص والحيوانات الأليفة.

الأمونيا

تطرد الأمونيا الثعابين برائحتها النفاذة، ولإبعادها ببساطة، انقع قطع القماش في الأمونيا، ثم ضعها داخل أكياس بلاستيكية مثقوبة، وضعها في الهواء الطلق قرب الأماكن التي قد تدخل منها الثعابين.

ويتلاشى تأثير الأمونيا مع الوقت، لذا استبدل قطع القماش أسبوعيا.

ورغم أن الأمونيا غير سامة عند استخدامها بالشكل الصحيح، إلا أنها قد تسبب تهيجا للبشر والحيوانات الأليفة، لذلك، استخدمها باعتدال وحافظ على إبعاد الحيوانات عنها.

حمض الكربوليك

المعروف أيضا باسم الفينول يستخدم تقليديا في بعض المناطق كطارد للثعابين نظرا لرائحته النفاذة والنفاذة.

وبالرغم من أنه فعال في طرد الثعابين، إلا أنه شديد السمية وقد يشكل مخاطر صحية جسيمة على البشر والحيوانات في حال استنشاقه أو لمسه.

الخل

قد يساعد سكب الخل الأبيض حول البرك أو المسابح في إبعاد الثعابين، لأن حموضته قد تهيج جلدها، ومع ذلك، يتبدد الخل بسرعة، لذا يحتاج إلى إعادة رشه باستمرار.

زيت القرنفل والقرفة العطري

يحتوي على مستويات عالية من الأوجينول والسينامالدهيد، وهي مواد تنفر منها الثعابين بشدة.

كما أن هذه الروائح قد تحفز سلوكيات هروبها عند رشها حول المداخل أو وضعها على كرات قطنية.

الثوم والبصل

يحتوي الثوم والبصل على أحماض السلفونيك، وهي مركبات طبيعية لا تجذب الثعابين.

ويمتلك الثوم تأثيرا طاردا على الثعابين، ويمكنك استخدامه عن طريق تقطيع فصوص الثوم أو البصل ووضعها بالقرب من المداخل، أو تحضير رذاذ مائي من الثوم أو البصل المهروس ورشه في المنزل.

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