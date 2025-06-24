الإمساك خطر في هذه الحالة.. حسام موافي يكشف وصفة طبيعية لعلاجه

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني عن وصفة طبيعية لعلاج الإمساك.

وقال خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "يحتوي القولون على ساعة بيولوجية خاصة به، ولذلك فإن إهمال الاستجابة لحاجة التبرز قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك المزمن بمرور الوقت".

وأوضح موافي: "يمكن لمرضى الإمساك الاعتيادي إعداد خلطة فعالة باستخدام الزبادي، الردة، والعسل، ويتم تناول هذه الخلطة، يليها البرتقال أو القراصيا لزيادة محتوى الألياف".

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة: "وفي الصباح يمكن للمريض استخدام لبوس الجلسرين للمساعدة في تسهيل عملية الإخراج".

ولفت: "يجب على الإنسان تحديد وقت محدد وثابت للتبرز يوميا، وهذا الروتين يسهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالإمساك، حيث يساعد على تنظيم عمل القولون ودعم ساعته البيولوجية الطبيعية".

وأضاف: "في الحالات الخطيرة، قد يكون الإمساك علامة على وجود ورم في القولون، ما يستدعي تدخلا جراحيا ومنظارا، لذا، من الضروري استشارة الطبيب فورا عند ملاحظة أي أعراض غير عادية أو تغيرات مقلقة في حركة الأمعاء".

واختتم موافي: "إذا استمر الإمساك دون علاج لفترة طويلة فإنه يفسد وظيفة القولون

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