خيار آمن وفعال.. دعامات الركبة أفضل علاج لالتهاب المفاصل

كشفت دراسة صينية حديثة أن دعامات الركبة هي أفضل طريقة غير دوائية لعلاج التهاب مفصل الركبة.

ويلي ذلك العلاج المائي، والتمارين الرياضية، كونهما طريقتين فعالتين أيضاً، يليهما العلاج بالليزر، وموجات الصدمة، وفقا لموقع "هيلث داي".

وتشير النتائج إلى أن استخدام هذه الدعامات يمكن أن يوفر راحة كبيرة للمرضى ويحسن من جودة حياتهم، مما يجعلها خيارا مفضلا قبل اللجوء إلى العلاجات الدوائية أو الجراحية

وكانت الموجات فوق الصوتية الأقل فعالية بين العلاجات غير الدوائية لآلام التهاب مفصل الركبة.

وجمع الباحثون بيانات من 139 تجربة سريرية شملت ما يقرب من 10,000 شخص لمقارنة 12 علاجًا لالتهاب مفاصل الركبة لا تتضمن أدوية.

وأوضح الباحثون أن هذه الدعامات تقلل الألم وتحسن الحركة دون المخاطر الهضمية أو القلبية الوعائية المرتبطة بمسكنات الألم الشائعة".

خيارات ذات أولوية

وخلص الباحثون إلى أنه "يجب على المرضى والأطباء إعطاء الأولوية لهذه الخيارات القائمة على الأدلة".

وأضاف الباحثون في ملاحظاتهم الخلفية أن أكثر من 10% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يعانون من التهاب مفصل الركبة.

هذا يجعل العلاجات البسيطة والرخيصة ضرورية، خاصةً إذا كانت خالية من الآثار الجانبية المرتبطة بالعديد من الأدوية.

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