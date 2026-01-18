استمرار النوم لعدد ساعات طويلة قد يكون علامة على النعاس المفرط أو الحرمان من النوم.

يحتاج الشخص السليم في المتوسط من 15 إلى 20 دقيقة ليستغرق في النوم، لكن بعض الأشخاص ينامون بسرعة أكبر نتيجة عوامل مثل الوراثة، وجودة عادات النوم، وانخفاض مستوى التوتر، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والاستقرار النفسي والصحة النفسية الجيدة، وفقا لصحيفة "تليجراف".

نصائح تساعدك على النوم السريع في 5 دقائق:

تعريض العينين للضوء فور الاستيقاظ

عندما يتعلق الأمر بالنوم بسرعة، فإن العادات اليومية التي نتبعها خلال النهار لا تقل أهمية عن ما نقوم به عند التوجه إلى الفراش.

والحصول على أكبر قدر ممكن من ضوء الصباح الطبيعي يحسن فرص النوم ليلا.

تجنب القيلولة بعد الرابعة مساءً

بالرغم من فوائد القيلولة إلا أن عند أخذ قيلولة نهارية يجعل الاستغراق في النوم أقل سهولة في المساء.

تجنب الرياضة قبل النوم مباشرة

تؤدي ممارسة الرياضة خلال ساعة أو ساعتين قبل النوم إلى التأثير على الساعة البيولوجية وتؤخر بدء النوم.

الاهتمام بالفراش

الفراش الجيد والغطاء المناسب يساعدان على تبريد الجسم، وهذا بدوره يقلل من الوقت اللازم للنوم ويزيد من النوم العميق.

خفض درجة الحرارة

يجب ألا تتجاوز درجة حرارة غرفة نومك 18 درجة مئوية، فهذا يساعد على النعاس بسهولة.

توقيت النوم والاستيقاظ

يعتمد إيقاعنا البيولوجي على الروتين، لذا حاول الاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم، ما يسهل عليك الاستيقاظ والنوم.

تقنيات الاسترخاء

مارس تمارين الاسترخاء والتنفس العميق بين 4 و8 دقائق قبل النوم.

