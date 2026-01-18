الأزهر يوضح مناسك الحلق والتقصير في العمرة 2026

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة 2026، على أن الحلق أو التقصير يمثلان آخر أعمال العمرة، ويُعدان شرطًا أساسيًا لتحلل المعتمر من الإحرام وإتمام النسك بشكل صحيح.

أحكام الحلق والتقصير للرجال والنساء

أوضح الدليل أنه بالنسبة للرجل يُستحب الحلق، ويجوز التقصير كخيار بديل، ويعتبر أي منهما إتمامًا للنسك، وللمرأة، يجوز لها التقصير فقط، بحيث تُقص قدر أنملة من شعرها دون الحاجة للحلق.

ويهدف دليل الأزهر إلى تمكين المعتمرين من إتمام مناسك العمرة بسهولة ويسر، مع الالتزام بالسنن المقررة لكل فئة، لضمان صحة النسك وقبوله عند الله.

