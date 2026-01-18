إعلان

الأزهر يوضح مناسك الحلق والتقصير في العمرة 2026

كتب- محمد أبو بكر:

04:00 ص 18/01/2026

الحرم المكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ضمن دليل العمرة 2026، على أن الحلق أو التقصير يمثلان آخر أعمال العمرة، ويُعدان شرطًا أساسيًا لتحلل المعتمر من الإحرام وإتمام النسك بشكل صحيح.

أحكام الحلق والتقصير للرجال والنساء

أوضح الدليل أنه بالنسبة للرجل يُستحب الحلق، ويجوز التقصير كخيار بديل، ويعتبر أي منهما إتمامًا للنسك، وللمرأة، يجوز لها التقصير فقط، بحيث تُقص قدر أنملة من شعرها دون الحاجة للحلق.

ويهدف دليل الأزهر إلى تمكين المعتمرين من إتمام مناسك العمرة بسهولة ويسر، مع الالتزام بالسنن المقررة لكل فئة، لضمان صحة النسك وقبوله عند الله.

اقرأ أيضًا:
شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

انعدام الرؤية.. "الضباب" يخفي معالم 6 أكتوبر وتحذير للسائقين (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مناسك العمرة الحلق والتقصير الأزهر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
رياضة عربية وعالمية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
حدث بالفن| حقيقة خطوبة جيهان الشماشرجي وعصام عمر ورامز جلال يُفزع النجوم
زووم

حدث بالفن| حقيقة خطوبة جيهان الشماشرجي وعصام عمر ورامز جلال يُفزع النجوم
بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
رياضة عربية وعالمية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
حصر عددي.. المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات محامين كفر الشيخ-
أخبار المحافظات

حصر عددي.. المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات محامين كفر الشيخ-

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي