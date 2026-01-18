إعلان

في 5 مناطق.. الجيش السوري يُهاجم نقاط عسكرية تابعة لقوات قسد بريف دير الزور

كتب : مصراوي

03:28 ص 18/01/2026

استبكات بين الجيش السوري وقسد

وكالات


أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن الجيش السوري يهاجم الآن عددا من النقاط العسكرية التابعة لقواتها في ريف دير الزور الشرقي.

ويشمل هجوم الجيش السوري مناطق جرانيج، وأبو حمام، والكشكية، والذيبان، والطيانة في ريف دير الزور الشرقي.

وأوضح البيان، أن هذه الهجمات أدت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتلك الفصائل، مؤكدا أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن قواته تتصدى للهجمات، وتتعامل مع مصادر النيران، في إطار ما وصفه بـ"الدفاع عن النفس وحماية المناطق التي تنتشر فيها قوات قسد"، دون الإشارة إلى حجم الخسائر حتى الآن.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الميداني في مناطق شرق سوريابين قوات "قسد" الكردية والجيش السوري، وفقا لروسيا اليوم.

استبكات بين الجيش السوري وقسد

