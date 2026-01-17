كتب - محمود عبده :

لم يعد الأرق مرتبطا فقط باضطرابات النوم، بل أصبح نمط الحياة اليومي، وعلى رأسه العادات الغذائية، أحد أبرز الأسباب المؤثرة في جودة الراحة الليلية.

وبحسب موقع OnlyMyHealth، ينصح بتقليل الأطعمة المنبهة وصعبة الهضم، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكر أو التوابل، وتلك التي قد تزيد من حرقة المعدة، خاصة قبل النوم مباشرة.

أطعمة يفضل تجنبها قبل النوم

الأطعمة الغنية بالماء

رغم فائدتها الصحية، فإن الأطعمة ذات المحتوى المائي المرتفع قد تدفعك للاستيقاظ المتكرر ليلا.

لذا يفضل تجنب الكرفس، والبطيخ، والخيار في الساعات المتأخرة.

الأطعمة الثقيلة

الوجبات الدسمة تستغرق وقتا أطول للهضم، ما يرهق المعدة ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة ليلا.

وتشمل هذه الأطعمة الوجبات المقلية، والجبن، والبرجر، وشرائح اللحم الكبيرة.

الأطعمة الحمضية

الأطعمة والمشروبات شديدة الحموضة، مثل عصائر الحمضيات، والبصل النيئ، وصلصة الطماطم، والنبيذ الأبيض، قد تفاقم ارتجاع المريء، وتسبب انزعاجا ليليا غير متوقع.

الأطعمة الحارة

الأطعمة المتبلة ترفع درجة حرارة الجسم، بينما يحتاج الجسم إلى البرودة النسبية للدخول في النوم.

كما أنها قد تزيد من حرقة المعدة، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.

الوجبات الخفيفة السكرية

تؤدي السكريات إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، يعقبه انخفاض حاد، وهو ما يربك دورة النوم.

لذلك، لا تعد الحلويات، والحبوب السكرية، والحلوى خيارا مناسبا قبل النوم.

